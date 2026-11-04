94구→3일→99구→4일→102구, 박진만의 예언이 현실로. 미친 스태미너 실화? 헌신의 가을남자 페덱, 7이닝 1실점 괴력투[KS2 현장]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 7회말 페덱이 강민호의 사인을 지켜보고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]괴력의 스태미너다.

삼성 라이온즈 크리스 페덱이 이 가을 헌신의 아이콘으로 떠오르고 있다.

3일 휴식, 4일 휴식의 살인적 일정 속에서도 마운드에 오를 때 마다 눈부신 호투로 팀이 이길 수 있는 발판을 만들어주고 있다.

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페덱은 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 2차전에 선발 등판, 7이닝 8안타 1볼넷 3탈삼진 1실점의 눈부신 호투를 펼쳤다.

지난달 26일 KIA와의 플레이오프 1차전 94구, 3일 쉬고 30일 플레이오프 4차전 99구, 4일 쉬고 이날 다시 선발 등판했다.

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가을야구 등판은 정규시즌과 다르다. 사생결단 전력피칭. 힘이 두배로 든다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 7회말 위기를 무실점으로 끝낸 페덱이 강민호와 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

그러니 페덱의 몸 상태와 구위에 양팀의 관심이 집중됐다.

적장인 KT 이강철 감독은 경기 전 "오늘 페덱이 어떤 구위를 보여줄지가 궁금하다. 그 부분이 2차전의 가장 큰 키가 될 수 있다"며 "투수 중에는 경기를 치르고 공을 던질수록 구위가 좋아지는 피처가 있는 반면, 체력적으로 부담이 쌓여 실투가 나오는 피처도 있다. 페덱과 우리 팀은 1경기 밖에 치르지 않았다. 오늘 과연 어떤 모습을 보일지 궁금하다. 경기 시작해봐야 알 것 같다"고 경계심을 감추지 못했다.

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삼성 박진만 감독은 "아픈데도 없고, 몸상태가 좋다고 한다. 3일 쉬고 99구를 던졌으니, 4일 쉬고 나오는 오늘은 100구를 던져줄 것"이라며 웃었다. 이어 "플레이오프 4차전 들어갈 때 5회까지 85구를 던지고 교체를 생각했는데, 본인이 6회 막고 싶다고 자청했다. 의지는 확실히 있다"고 기대했다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회말 2사 2,3루 위기를 넘긴 페덱이 주먹을 불끈 쥐고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

KT로선 반갑지 않게도 페덱은 '던질수록 구위가 좋아지는 유형'의 투수였다. 엄밀히 말하면 사실 그보다는 투지로 살짝 떨어진 구위를 커버했다.

이날 패스트볼 최고 구속은 151㎞에 그쳤다. 매 이닝 출루를 허용했고, 6이닝 중 4차례나 선두타자 안타를 허용했다. 하지만 고도의 집중력으로 위기를 넘겼다.

1회말 톱타자 최원준에게 선두타자 2루타를 허용했지만, 2번 김민혁의 번트를 억제한 뒤 진루타를 허용하지 않았다. 전날 홈런을 친 안현민을 빠른 공으로 삼진 처리한 뒤 힐리어드를 볼넷으로 내보내 2사 1,2루에 몰렸지만 김현수를 공 2개 만에 좌익수 뜬공으로 잡아냈다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 5회말 최원준의 병살타를 지켜보는 삼성 선발 페덱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

1-0 리드를 잡은 2회는 순조로웠다. 2사 후 한승택의 내야 뜬공을 직접 잡으려다 떨어뜨리는 실책을 범했지만, 장준원을 삼진 처리했다.

3회 최원준에게 또 다시 선두타자 안타를 맞았지만 또 한번 김민혁의 보내기번트를 억제한 뒤 1사 1루에서 안현민의 직선타를 류지혁이 점프 캐치한 뒤 스타트를 끊은 1루주자를 병살 처리하며 위기를 넘겼다.

4회 선두 힐리어드에게 좌익선상 2루타로 또 한번 위기를 맞았다. 1사 3루에서 전진수비로 류현인을 땅볼 처리했지만, 허경민에게 빗맞은 좌전 적시타로 첫 실점했다. 아쉽게 1-1 동점을 내주는 순간.

5회도 선두 장준원에게 안타를 맞았지만, 발 빠른 최원준을 1루 땅볼로 리버스 더블플레이를 유도했다. 삼성은 6회초 1사 만루 빅찬스를 병살타로 무산시켰다. 어김 없이 찬스무산 뒤 위기가 찾아왔다. 6회말 1사 후 힐리어드 안타, 김현수 2루타가 이어지며 1사 2,3루.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3회말 동료들 호수비에 미소 짓는 삼성 페덱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

최일언 투수코치가 마운드를 방문하고 내려갔다. 타석에 류현인. 삼성 내야진은 또 한번 전진수비로 1루 땅볼을 유도했다. 허경민까지 1루 땅볼로 유도하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

87구로 6이닝을 소화한 페덱은 1-1이던 7회말에도 마운드에 올랐다.

한승택과 장준원을 땅볼 처리한 뒤 최원준에게 이날 3번째 안타를 허용했다. 하지만 김민혁과 8구 승부 끝에 커터로 1루 땅볼을 유도하며 임무를 마쳤다. 투구수 102구째였다.

이날 페덱의 구위는 평소보다 살짝 떨어졌다. 불 같은 강속구는 아니었다. 하지만 로케이션과 커터와 체인지업 등 적재적소에 타이밍을 빼앗는 변화구로 숱한 위기를 넘기며 끝까지 팀에 희망을 안겼다.

자신이 왜 '우승청부사'로 불리는 지 잘 보여준 헌신의 102구 역투였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com