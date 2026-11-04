'승부처 맞네' 삼성-KT 9이닝으로는 부족하다…연장 돌입→15회까지 간다 [KS]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회 무사 3루. 류지혁 내야땅볼 타구 때 홈에서 태그아웃 당하는 디아즈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 한국시리즈 2차전이 연장 승부로 돌입했다.

삼성 라이온즈와 KT 위즈는 4일 수원 KT위즈파크에서 포스트시즌 한국시리즈 2차전을 치렀다.

1차전은 KT가 잡았다. 8-0 리드에서 7실점을 했지만, 마무리투수 박영현이 9회초를 삼진 3개로 잡으면서 승리를 지켜냈다.

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KT로서는 2차전을 잡는다면 한국시리즈 우승이 더욱 가까워질 수 있다. 반면, 삼성은 원점으로 돌려야 한다. 시리즈 승부처와 같다.

선발투수의 명품 투수전이 펼쳐졌다. KT 고영표와 삼성 크리스 페덱이 7이닝은 각각 1실점으로 막았다.

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2회초 삼성이 선취점을 냈다. 선두타자 최형우가 2루타를 쳤고, 르윈 디아즈가 3루타로 1-0 리드를 잡았다. 그러나 이후 류지혁의 유격수 땅볼 때 디아즈가 홈으로 들어오다가 잡혀 추가점을 내지 못했다.

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KT는 4회말 균형을 맞췄다. 한국시리즈 1차전 MVP 샘 힐리어드가 2루타를 때려냈고, 김현수의 진루타와 허경민의 적시타로 1-1 동점일 됐다.

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이후 양 팀 모두 이후 찬스를 살리지 못했다. 삼성은 6회초 1사 만루 찬스를 잡지만 득점이 되지 않았다. KT 또한 6회말 1사 2,3루에 점수를 내지 못했다.

KT는 6회말 곧바로 찬스를 잡았다. 힐리어드의 안타와 김현수의 2루타로 1사 2,3루가 됐다. 그러나 류현인과 허경민이 모두 1루수 땅볼을 치면서 결국 점수를 내지 못했다.

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8회부터 전개된 불펜 맞대결. 8회와 9회 양 팀 모두 득점에 실패했다.

결국 승부는 연장으로 향했다. 역대 KBO리그 한국시리즈에서 연장전 승부는 총 22차례 있었다. 포스트시즌은 62차례.

포스트시즌 연장은 15회까지 진행된다.

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수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com