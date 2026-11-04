'사이클링 빠진' 4안타에도 웃을 수 없다…'주루 수비 모두 아찔' 그래도 결승 득점 '신스틸러' [KS2]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 10회초 1타점 적시타 날린 삼성 디아즈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 2사 1,2루 디아즈가 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 그야말로 삼성 라이온즈 팬들의 마음을 '들었다 놨다'했다.

삼성 라이온즈는 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 포스트시즌 한국시리즈 2차전을 3대2로 이겼다. 삼성은 1차전을 내줬지만, 2차전 승리로 1승1패로 균형을 맞추게 됐다.

르윈 디아즈(30·삼성)가 타격에서는 만점 활약을 펼쳤다.

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이날 선발투수의 명품 투수전이 펼쳐졌다. 삼성 선발투수 크리스 페덱과 KT 선발 투수 고영표가 나란히 7이닝을 1실점으로 틀어막았다.

디아즈는 삼성에 선취점을 안겼다. 2회초 선두타자 최형우가 2루타를 쳤고, 르윈 디아즈가 3루타를 때려내면서 1-0 리드를 잡았다.

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적시타의 기쁨도 잠시. 류지혁의 유격수 땅볼 때 디아즈는 무모하게 홈으로 파고들었고, 결국 아웃이 되면서 찬물을 끼얹었다.

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KT는 4회말 경기를 원점으로 돌렸다. 한국시리즈 1차전 MVP 샘 힐리어드가 2루타를 때려냈고, 김현수의 진루타와 허경민의 적시타로 1-1 균형을 맞췄다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 2사 1,2루 디아즈의 1타점 적시타?? 득점한 김지찬이 박진만 감독과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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양 팀 모두 이후 좀처럼 찬스를 살리지 못했다. 삼성은 6회초 1사 만루 찬스를 잡았다. 그러나 류지혁의 1루수 방면 땅볼로 병살타로 물러나면서 무득점으로 마쳐야만 했다.

KT는 6회말 곧바로 찬스를 잡았다. 힐리어드의 안타와 김현수의 2루타로 1사 2,3루가 됐다. 그러나 류현인과 허경민이 모두 1루수 땅볼을 치면서 결국 점수를 내지 못했다.

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1-1의 균형. 9회에도 치열했다. 삼성은 9회초 선두타자 류지혁이 안타를 친 뒤 이재현의 희생번트 이후 한 방이 이어지지 않았다.

KT는 9회말 1사 후 허경민이 삼성 이승민을 상대로 2루타를 치면서 끝내기 분위기를 만들었다. 삼성은 결국 승부처에서 기용하겠다는 원태인 카드를 꺼내들었다. 한승택이 중견수 방면으로 안타성 타구를 날렸지만, 김지찬의 호수비 덕에 아웃카운트를 올렸다.

장준원 타석에서 권동진을 대타로 냈다. 원태인을 상대로 타율 4할2푼9리(7타수 3안타) 2볼넷으로 강했다. 그러나 좌익수 뜬공에 그치면서 결국 승부는 연장으로 흘렀다.

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연장 10회초 디아즈가 해결사가 됐다. KT는 '홀드왕' 스기모토를 올렸다. 선두타자 김지찬이 몸 맞는 공으로 출루한 뒤 김성윤의 희생번트가 이어졌다. 구자욱이 고의4구로 나간 가운데 박승규가 중견수 뜬공으로 물러났다.

KT가 투수 교체를 단행했다. 디아즈와의 승부를 앞두고 스기모토를 내리고 전용주를 올렸다. 1차전을 마치고 이강철 KT 감독은 전용주를 중용하겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

디아즈의 타격감은 뜨거웠다. 2회말 적시 3루타를 비롯해 4회 2루타를 날렸다. 6회에도 안타를 치면서 홈런 빠진 사이클링 히트(힛 포 더 사이클)를 기록했다. 8회 찬스를 살리지 못했지만, 10회 명예회복 기회를 맞게 됐다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 2사 1,2루 디아즈의 1타점 적시타?? 2루주자 김지찬이 홈으로 파고들고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

초구 슬라이더로 스트라이크를 잡은 가운데 2구째 슬라이더가 S존 위쪽으로 향했다. 디아즈가 이를 놓치지 않고 받아쳤고, 타구는 우익수 앞 안타가 됐다. 2루 주자가 홈으로 들어오기에는 무리가 없었다.

디아즈가 그래도 MVP로 다가가는 듯 했다. 그러나 수비로 앞선 타격에서의 좋은 모습을 모두 지워버렸다.

1사 1,2루에서 힐리어드의 1루수 땅볼이 나왔다. 제대로 포구하고 베이스를 밟았다면 아웃카운트 한 개를 채울 수 있는 상황. 그러나 포구 실책이 나왔고, 만루가 됐다. 결국 삼성은 밀어내기로 10회말 동점을 허용했다.

승부는 연장 12회까지 이어졌다, 디아즈는 '신스틸러'가 됐다.

12회초 박승규가 안타를 치고 나갔다. 디아즈가 2루수 땅볼을 쳤고, 비디오 판독 끝에 간신히 병살을 면하고 선행 주자만 아웃이 됐다. 그러나 김상준의 안타에 이어 이재현이 투수 방면으로 땅볼을 쳤다.

투수 우규민이 2루에 던졌고, 2루수가 1루에 공을 던지며 병살타를 노렸다. 그러나 송구가 다소 빗나갔고, 1루수 김현수가 제대로 포구를 하지 못했다.

디아즈는 이틈을 놓치지 않고 홈으로 들어오면서 결승 득점의 주인공이 됐다.

삼성은 연장 12회말을 무실점으로 막았고, 1승1패라는 목표 달성 후 가벼운 마음으로 홈인 대구로 이동할 수 있게 됐다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com