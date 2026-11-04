이런 시리즈는 없었다, '헌신트리오' 페덱→이승민→원태인, 삼성, 12회 연장 끝 승리, 수원 원정 1승1패 성공, 승부는 원점으로[KS1 리뷰]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 12회초 1사 1,2루 이재현의 투수 앞 땅볼때 2루주자 디아즈가 상대 2루수 오윤석의 1루 악송구를에 홈을 밟고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 2사 1,2루 디아즈의 1타점 적시타?? 2루주자 김지찬이 홈으로 파고들고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]1차전에서 보여준 삼성의 저력은 진짜였다.

1차전 매서운 추격전 끝에 7대8로 패한 아쉬움을 2차전 연장승부 끝 승리로 풀어내며 시리즈 승부의 추를 원점으로 돌렸다.

삼성은 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 2차전에서 2-2로 팽팽하게 맞선 연장 12회초 1사 1,2루에서 이재현의 투수 땅볼 때 병살플레이 과정에서 나온 오윤석의 송구실책을 틈타 2루주자가 홈을 밟으며 3대2 승리를 거뒀다. 투수 땅볼을 우규민이 2루에 송구했고, 공을 늦게 뺀 2루수 오윤석의 원바운드 송구를 1루수 김현수가 떨어뜨린 뒤 공을 찾는 사이 2루주자 디아즈가 성큼성큼 홈을 밟아 결승점을 올렸다.

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최형우와 자리를 바꿔 5번에 배치된 디아즈는 2회 데뷔 첫 3루타 타점과 10회 적시타 등 4안타 2타점, 홈런 없는 사이클링 히트로 타선을 이끌었다. 10회말 치명적인 실책으로 환호 후 절망에 빠질 뻔 했지만, 12회초 혼신의 결승득점으로 만회했다.

천신만고 끝에 목표였던 수원 원정 1승1패를 달성한 삼성은 안방인 대구로 이동해 6일부터 원정 3연전을 치른다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회 안타를 날린 삼성 디아즈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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이날 경기는 치열한 타격전이 펼쳐졌던 1차전과 사뭇 달랐다. 삼성이 먼저 선취점을 가져왔다.

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1회말 무사 2루 첫 위기를 무실점으로 극복한 삼섬은 2회초 선두 최형우가 포문을 열었다.

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고영표의 몸쪽 높은 스위퍼를 당겨 우익선상 2루타로 물꼬를 텄다. 디아즈가 곧바로 고영표의 낮게 떨어지는 체인지업을 가볍게 배트를 던져 중심에 맞혀 우익수 키를 넘겼다. 우익수 최원준이 펜스에 충돌하는 충격으로 공을 떨어뜨리는 사이 2루주자 최형우가 홈을 밟아 선취득점을 올렸다. 디아즈는 KBO리그 데뷔 후 첫 3루타를 완성했다.

1-0에 무사 3루 추가득점의 절호의 기회였지만, 류지혁의 유격수 땅볼 때 홈 스타트가 늦어 태그아웃 당한 것이 옥에티였다.

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3회까지 매 이닝 출루하고도 득점하지 못한 KT는 4회에 동점을 만들었다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회말 힐리어드가 안타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

선두타자 힐리어드가 페덱의 초구를 패스트볼을 강타해 좌익선상 2루타로 포문을 열었다.

1사 3루에서 류현인이 전진수비 한 삼성 내야에 걸려 득점하지 못했지만, 허경민이 페덱의 150㎞ 몸쪽 투심을 당겨 빗맞은 좌전 적시타로 1-1 동점을 만들었다.

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양팀은 6회 균형을 깰 수 있는 황금찬스를 잡았지만 나란히 무산시켰다.

삼성은 1사 후 클린업트리오의 3연속 안타로 만루 찬스를 잡았지만, 류지혁의 1루 땅볼이 3-2-3 병살타로 이어지며 아쉬움을 삼켰다. 위기 뒤 찬스가 6회말 KT로 이어졌다. 1사 후 힐리어드 안타와 김현수 2루타로 2,3루 찬스를 잡았지만, 또 한번 류현인의 땅볼이 전진수비하던 디아즈에게 걸렸다. 이어 허경민의 땅볼로 찬스가 무산됐다.

승패와 관계 없이 양 팀 선발 투수들의 불꽃 대결이 2차전을 빛냈다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성 선발투수 페덱이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. KT 선발투수 고영표가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

삼성 선발 페덱은 플레이오프 2경기 빡빡한 일정을 소화하고도, 7이닝 8안타 1볼넷 3탈삼진 1실점의 괴력의 102구 헌신의 호투를 펼쳤다.

KT 에이스 고영표 역시 7이닝 7안타 무4사구 4탈삼진 1실점으로 다승왕이자 '삼성 킬러'로서의 자존심을 멋지게 세웠다.

선발 맞대결로 가리지 못한 승부는 불펜 승부로 이어졌다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 9회초 2사 2루 박영현이 김현준을 중견수 플라이로 잡아내 이닝을 끝낸 뒤 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

KT는 전날에 이어 박영현을 8회 1사 1루에 조기 투입하며 5아웃을 맡겼다. 박영현은 9회까지 무실점 역투로 벤치 기대에 부응했다.

삼성도 8회부터 불펜 에이스 이승민 카드를 꺼냈다. KT는 9회말 1사 2루 끝내기 찬스를 잡았지만 구원등판한 원태인에게 후속타 불발로 무산시켰다.

삼성은 10회초 2사 1,2루에서 터진 디아즈의 우전 적시타로 균형을 깨며 2-1을 만들었다. 하지만 디아즈는 10회말 KT 공격 1사 1,2루에서 힐리어드 땅볼을 송구과정에서 떨어뜨리는 치명적 실책으로 1사 만루 위기를 초래했다. 흔들린 원태인이 김현수에게 밀어내기 볼넷을 내주면서 허무하게 2-2 동점을 허용했다. 이어진 1사 만루 끝내기 위기를 스스로의 힘으로 극복하며 12회 팀 승리의 발판을 마련했다.

김태훈이 11회를 3자범퇴로 막았고, 11회말 배찬승이 1점을 지키며 한국시리즈 데뷔 첫 세이브를 기록했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com