통한의 연장 12회 패배…이강철 감독 쓴웃음, "이런 경기 처음, 마지막 운이 삼성으로 향했다" [KS2]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 연장 혈투 끝에 원점으로 돌아간 승부. 이강철 KT 위즈 감독이 반격을 다짐했다.

KT는 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 2차전에서 2대3으로 패배했다.

1차전을 KT가 잡은 가운데 2차전에서는 치열한 접전이 펼쳐졌다. KT 선발투수 고영표와 삼성 선발투수 크리스 페덱이 각각 7이닝을 1실점으로 막았다.

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결국 연장으로 향한 승부. 10회초 삼성이 디아즈의 적시타로 2-1로 앞서 나갔다. 그러나 10회말 디아즈가 실책을 했고, 결국 2-2 균형이 다시 맞았다.

연장 12회초 삼성이 앞서 나갔다. 박승규가 안타를 치고 나갔고 디아즈의 땅볼로 1사 1루가 됐다. 그러나 김상준의 안타에 이어 이재현의 투수 땅볼 때 수비 실책이 이어지면서 3-2를 만들었다.

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KT는 12회말 2사 후 힐리어드가 볼넷을 골라냈지만, 득점에는 실패하면서 결국 시리즈 전적은 1승1패가 됐다.

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경기를 마친 뒤 이 감독은 "야구하면서 이런 야구는 처음해봤다. 선수들 진짜 수고 많았고 잘했는데 마지막 운이 삼성 쪽으로 갔다. 우리도 상대도 정말 기억이 안 날정도로 이런 야구 처음해본다. 다음 경기 준비 잘하겠다"고 했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 9회초 직접 마운드 방문한 KT 위즈 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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이날 KT는 8회 1사에서 박영현을 투입했다. 다소 일찍 넣은 부분에 대해 "안 쓰고 지면 억울할 것 같았다. 손동현이 계속 견제를 해서 맞더라도 박영현으로 끝내면 후회가 없을 것 같았다. 내일 쉬니 승부를 걸었다"고 이야기했다.

가장 아쉬운 부분에 대해서는 "너무 많은 장면이 있었다. 10회말 (1사 만루에서) 오윤석의 직선타가 아쉬웠다. 잘 쳤는데 그렇게 빨려 들어가더라. 그러면서 연장으로 향했다"고 했다.

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이 감독은 "사실 투수 운용이라는 것이 잘 던지면 잘하는 것이고, 못 던지면 결과론으로 좋지 않은 것이다. 15회라는 것도 염두에 둬야 한다. 그런 것들 때문에 카드를 조금 빨리 못 바꾼 것도 있다. 길게 갈 수 있는 경기가 되겠다 싶었다. 대타도 또 못 쓴 것도 있다. 최악의 순간에 로건도 있었다. 그 안에서는 최대한 끌고 가겠다는 생각으로 했다"고 말했다.

이 감독은 "모든 선수들 잘했다. 김정운이 확실히 좋더라. (박)영현이도 그렇고, 앞으로 계산이 설 것 같다"고 했다.

KT는 3차전 선발투수는 소형준을 예고했다.

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수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com