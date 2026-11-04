'와 FA급 관심' KIA 슈퍼스타, 또 역대 최고액 깨나…"다시 보상받겠다" 역대 최초 역사 썼으니까

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐질 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA 김도영이 워밍업을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[스포츠조선 김민경 기자] "올해는 꼭 잘해서 다시 보상받고 싶은 마음이 있다."

KIA 타이거즈 '슈퍼스타' 김도영은 올해 연봉이 반토막이 났다. 지난해 햄스트링을 3차례나 다친 여파로 정규시즌 30경기 출전에 그쳤기 때문. MVP 타자를 잃은 KIA는 지난해 8위로 추락해 가을야구 진출에도 실패했다. 김도영뿐만 아니라 선수 대부분 연봉 협상 테이블에서 웃지 못했다.

김도영은 2024년 MVP 시즌을 보내고 KIA의 통합 우승을 이끈 공을 인정받아 지난해 연봉 5억원을 받았다. 프로 4년차 역대 최고액. 종전 기록은 2020년 키움 히어로즈 이정후(현 샌프란시스코 자이언츠)의 3억9000만원이었다. 영광도 잠시, 김도영은 올해 연봉 2억5000만원에 사인해야 했다.

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김도영은 당시 "지난해 경기를 못 뛴 게 맞으니까. 선수로서 인정해야 한다고 생각했다. 근데 나보다도 다른 분들이 연봉에 관심이 많으셔서 재미있게 봤던 것 같다. 올해는 꼭 잘해서 다시 보상받고 싶은 마음이 있다"고 담담하게 말했다.

올해는 다르다. 김도영은 모두의 우려를 말끔히 지웠다. 최우선 과제 건강부터 만점이었다. 올 시즌을 뛰면서 단 한번도 햄스트링에 탈이 나지 않았다. 지난 3월 WBC, 9월 아시안게임까지 국제대회에도 2차례나 차출됐으나 멀쩡했다. 이범호 KIA 감독이 후반기까지도 도루를 자제시킬 정도로 철저히 관리하기도 했지만, 김도영이 얼마나 겨우내 부상 재발을 막기 위해 구슬땀을 흘렸는지 알 수 있었다. 아시안게임 차출 직전 파울타구에 맞아 코뼈가 살짝 골절되는 부상이 유일한 악재였다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 김도영이 우월 역전 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회초 2사 2루 카스트로의 적시타때 2루주자 김도영이 상대 실책을 노려 홈으로 파고들고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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성적표는 2024년에 이어 2번째 MVP 시즌을 노릴 만했다. 135경기, 타율 3할8리(496타수 153안타), 45홈런, 118타점, OPS 1.060을 기록했다.

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김도영은 타이거즈 국내 타자 역대 최초로 40홈런 고지를 밟으면서 구단 역대 최다 홈런 신기록을 작성했다. 아울러 KT 위즈 샘 힐리어드(44홈런), LG 트윈스 오스틴 딘(41홈런)을 따돌리고 홈런왕을 차지했다. 장타율 부문에서도 0.647을 기록해 1위에 올랐다.

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뛰는 야구를 자제한 와중에도 도루 11개를 기록하며 질주 본능을 숨기지 못했다.

다시 '김도영이 내년 연봉을 얼마나 받느냐'가 큰 관심사로 떠올랐다. 지난해 연봉 50% 삭감 굴욕을 씻고도 남을 금액을 받을 것이란 전망이 나온다. 올겨울 FA 시장에 구자욱과 원태인 정도를 제외하면 대어가 없는 상황이라 김도영의 연봉 협상 결과가 FA 계약급의 관심을 받을 듯하다.

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KBO 역대 프로 6년차 최고 연봉은 2022년 이정후의 7억5000만원이다. 45홈런 시즌을 보낸 김도영이 MVP 타이틀까지 챙긴다면, 이정후의 기록을 충분히 뛰어넘을 수 있을 전망이다. 2021년 이정후는 타율 3할6푼을 기록해 타격왕을 차지했지만, 홈런은 7개에 불과했다. 물론 두 선수를 단순히 동일선상에 두고 비교할 수는 없다.

연봉 협상의 출발선도 다르다. 이정후의 2021년 연봉은 5억5000만원이었다. 김도영은 2억5000만원을 기준으로 인상 폭을 정해야 한다. KIA가 또 한번 역사적 시즌을 보낸 김도영에게 충분한 보상을 안길지 궁금증을 자아낸다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com