"다른 팀도 노렸는데 오스틴이…" 158km 현역 빅리거는 왜 LG를 선택했나

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. LG가 두산에 승리하며 준PO에 진출했다. MVP 수상한 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스가 현역 빅리거를 품었다. 그 배경에는 오스틴 딘의 활약이 있었다.

LG는 최근 샌프란시스코 자이언츠 40인 로스터에서 제외된 우완 투수 트리스탄 벡과 입단 합의를 마쳤다. 샌프란시스코가 지난 3일(이하 한국시각) 40인 로스터 제외 명단을 발표했고, 벡이 거기에 포함돼 있었다. 샌프란시스코는 현재 부상자 명단(IL)에서 복귀할 선수들이 많기 때문에 대대적 로스터 정리가 불가피했다.

벡이 로스터에서 제외된 후 여러 소문이 돌았다. 선수가 먼저 방출을 요청했다는 이야기도 있었다. 미국 'NBC스포츠'는 "벡이 아시아에서 야구를 계속 하기를 희망하고 있다. 일본, 한국, 대만 중 이적이 유력하다"고 보도하면서 아시아행에 대한 구체적 전망이 언급되기 시작했다.

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일본프로야구(NPB) 구단으로 향할 확률도 높아보였으나, 벡의 선택은 KBO리그였다. LG가 최근 벡과 협의를 모두 마쳤고 공식 발표만 남겨두고 있다.

1996년생인 벡은 스탠포드 졸업 후 2018년도 신인 드래프트에서 애틀랜타 브레이브스의 4라운드 지명을 받았고, 이후 트레이드 되면서 2023시즌 샌프란시스코에서 빅리그에 데뷔했다. 최고 158km, 꾸준히 150km 후반대 강한 공을 뿌릴 수 있는 파이어볼러다.

트리스탄 벡. AP연합뉴스

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지난해 빅리그 31경기에 등판했던 벡은 올 시즌 14경기에 전부 불펜 등판해 1승 1세이브 평균자책점 5.21의 성적을 기록했다. 선발투수로도 기회를 얻었었지만, 올 시즌은 한정적인 빅리그 등판 기회 속에서 아쉽게 마무리했다. 선발 경험도 있으나 최근 불펜 투수로 비중이 더 높았던 것을 감안해, 다음 시즌 선발 체력 관리가 관건이 되겠지만 현역 빅리거인 그의 커리어를 고려했을때 크게 문제가 되지 않을 전망이다.

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벡은 LG만 영입 의사가 있었던 것은 아니다. 또다른 수도권 구단이 먼저 접촉해 일찍부터 강력한 '러브콜'을 보냈다. 벡은 올해 갑작스럽게 주목받은 선수가 아니라 KBO리그 여러 구단들이 2~3년 전부터 꾸준히 살피면서 데이터를 축적해온 유력 후보 중 한명이었다.

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그런 벡이 샌프란시스코를 떠날 기류가 감지되자, 먼저 접촉한 구단이 영입 설득에 나섰으나 선수가 서울팀에 대한 호감이 '프리미엄'으로 작용한 것으로 보인다. 실제 서울팀들도 벡 영입에 관심을 보였고, 그중 벡과 친분이 있는 LG 외국인 타자 오스틴 딘의 설득이 주효했다는 후문이다.

오스틴이 LG에 대해 소개를 하고, 함께 뛰자는 제안을 한 것이 벡의 마음을 굳히는 데 결정적 역할을 했다. 결국 벡 영입전에 뛰어들었던 타 구단도 몇주간 기다렸으나 아쉽게 불발되고 말았다. LG는 행운의 영입전 승리에 성공했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com