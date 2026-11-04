25억 계약 종료, KIA 대놓고 차기 주전 키웠다…"이게 왜 안 되는지" 가을 3할 해답 됐을까

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 1타점 적시타 날린 KIA 한준수. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 김민경 기자] "이게 정규시즌에는 왜 안 되는지 모르겠어요."

KIA 타이거즈는 올해 대놓고 포수 한준수를 주전으로 키웠다. 베테랑 김태군이 올해를 끝으로 3년 25억원 비FA 다년 계약이 끝나기도 하고, 이제는 한준수가 주전으로 한걸음 도약해야 할 때가 됐다고 봤다.

한준수는 투수 리드를 비롯한 수비에서 올해 그래도 한 단계 나아진 모습은 보여줬다. 물론 한여름에 체력이 떨어지는 바람에 타격도 수비도 크게 흔들리긴 했지만, 본격적으로 주전으로 밀어주기 시작한 첫 풀타임 시즌인 것을 고려하면 당연히 겪을 수 있는 일이었다.

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이 감독은 8월에는 거의 김태군을 주전으로 쓰며 한준수가 벤치에서 체력을 보충하는 동시에 스스로 반등할 답을 찾길 기다렸다. 한준수의 8월 타율은 1할1푼8리(17타수 2안타)에 불과했다.

충분한 휴식을 취하자 한준수도 살아났다. 9월 이후 19경기에서 타율 3할1푼3리(48타수 15안타)를 기록, 나성범과 김선빈을 밀어내고 지명타자로 뛰어도 될 정도로 타격감이 좋았다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 1,3루 한준수가 1타점 역전타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 1,3루 한준수가 1타점 역전타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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한준수의 좋은 타격감은 가장 중요한 포스트시즌에 빛을 봤다. 준플레이오프와 플레이오프 통틀어 타율 3할4리(23타수 7안타), 2홈런, 6타점을 기록했다.

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한준수는 고생했던 여름을 되돌아보며 "정말 방망이는 진짜 갑자기 좋다가 또 안 좋을 때도 있는데, 나도 연구를 해봐야 한다. 정규시즌 때는 도저히 뭘 해봐도 안 되더라. 방망이는 진짜 신기한 것 같다"며 고개를 절레절레했다.

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가을에 반등하며 답을 찾은 걸까. 찾긴 찾았는데, 내년까지 이어질지 아직은 확신이 없다.

한준수는 "솔직히 기록보다는 (포스트시즌이니까) 그냥 한 타석 나갈 때마다 집중했다. 기술적인 것을 생각하는 게 아니라 '상대 투수랑 어떻게 싸워야겠다' 이런 생각을 했다. 이게 정규 시즌에는 왜 안 되는지 모르겠다"며 웃었다.

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KIA는 플레이오프에서 삼성 라이온즈에 2승3패로 밀려 최종 3위로 시즌을 마쳤다. 이제는 전력 보강의 시간이다. 다년 계약이 끝난 김태군은 이제 변수다. 물론 뎁스를 위해 김태군을 잡아야겠지만, 내년에도 이 감독은 주전으로 한준수를 기용할 것이다. 그게 건강한 팀으로 가는 방향이기 때문.

한준수는 가을에 느낀 것들을 토대로 겨울에 철저히 준비할 필요가 있다. 올해는 김태군이 있어 여름이 부진할 때 KIA가 버텼지만, 내년에도 누군가에게 기대서 한 시즌을 보내야 한다면 주전으로 키우려던 구단도 힘이 빠진다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 7회초 KIA 한준수가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com