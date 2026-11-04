누가 수원을 야구 불모지라 했나, 무지갯빛 응원이 물결친다! 형형색색 '비트배트', 2년 연속 1200만 관중의 증명 [KS2 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 형광봉 응원하는 KT 야구팬들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 응원봉 들고 응원 펼치는 KT 야구팬들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 한때 야구 불모지로도 불렸던 수원이 달라졌다. 임시가 아니라 뿌리박고 함께 커가는 팀을 만나니, 애정이 이렇게 뜨거워질 수가 없다.

한때 축구 수도 또는 삼성 수도, 야구 불모지 등으로 불렸던 수원이다. 하지만 KT가 자리잡은 뒤 수원은 완전히 다른 도시가 됐다.

KT 위즈는 올해 창단 첫 100만 관중을 달성했다. 2019년 부임 이래 8시즌째 롱런중인 이강철 감독의 따뜻한 형님 리더십이 팀을 이끌고, 나도현 KT 단장의 빈틈없는 뒷받침으로 창단 첫 90승까지 채우며 정규시즌 1위로 한국시리즈에 직행했다. 말 그대로 흥행과 성적, 두마리 토끼를 다 잡았다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 한국시리즈 2차전은 어김없이 매진됐다. 디지털 소외계층을 위한 현장판매 티켓으로 인해 매진이 늦어졌을 뿐, 오후 7시19분쯤 1만 7700장이 모두 팔렸다.

2년 연속 1200만 관중, 역대 최다 1277만 관중을 달성하며 KBO리그 역사에 남을 올해다. 포스트시즌에 접어들며 흥행 열기는 한층 더 뜨거워지고 있다. 두산 베어스와 LG 트윈스의 와일드카드 시리즈 1차전, LG와 KIA 타이거즈의 준플레이오프 3경기, KIA와 삼성이 맞붙은 플레이오프 5경기 모두 매진됐다.

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이어 KT와 삼성의 한국시리즈 2경기도 모두 매진된 것. 올해 포스트시즌 누적 관중은 22만 8950명으로 늘었다.

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이와 동시에 프로야구는 2023년 KT와 LG의 한국시리즈 1차전부터 포스트시즌 48경기 연속 매진 기록을 이어가고 있다.

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과거보다 더 많은 야구팬들이 현장을 찾으려면, 방법은 하나 뿐이다. 원래 야구를 보지 않던 팬층에게 야구장이 새로운 놀이공간으로 어필해야한다. 그리고 한국은 실제 야구는 물론이지만, '응원'을 그 매력의 중심에 두고 있다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3루 관중석의 삼성 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 위즈 홈 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

삼성은 플레이오프부터 원정응원석에 '바모스(Vamos, 함께 가자)'가 새겨진 2색 응원타월과 하늘색 우비를 무료 제공하고 있다. 수원에 몰아치는 하늘색 파도는 '전통의 강호' 삼성다운 존재감이다.

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이에 맞서는 '신흥명문' KT는 응원 머플러와 함께 비트배트(중앙제어형 응원봉)를 활용한 응원전이 호평받고 있다. 2021년 도입한 개당 3만5000원짜리 중앙제어형 '빛방망이'로, 6년간 판매량이 쌓이면서 이제 KT팬들의 응원 필수 용품이 됐다.

가수 콘서트 등애서 종종 보이는 응원봉, 응원 팔찌 등과 같은 원리다. 비트배트와 애플리케이션을 블루투스로 연결하고, 좌석 정보를 넣으면 중앙에서 응원봉을 제어한다. 중앙제어의 최대 장점, 구현할 수 있는 모든 색깔로 다양한 빛깔과 점등 패턴을 담아 다채로운 응원 물결을 연출할 수 있다.

특히 KT는 이번 한국시리즈에서 기존보다 한층 화려해진 배색과 패턴을 과시하고 있다. 좌석별 패턴을 새로 도입하고, 한국시리즈를 앞둔 연습경기에도 내야관중석을 무료개방한 뒤 비트배트 응원전을 예행연습하는 등 적잖은 공을 들여 준비한 덕분이다.

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안현민은 "우리팀은 역사가 짧으니까, 인원은 적지만 열정은 그 이상이라고 생각한다. 이번 시리즈에 우리 (비트배트)응원 보시라. 우리가 제일 예쁠 것"이라며 자부심을 드러냈다. 수호신 박영현 역시 "그라운드에서 올려다봐도 정말 신기하고 아름다운 응원"이라며 "팬들이 신이 나는지 응원 소리도 전보다 더 커진 것 같다. 덕분에 큰 힘을 받았다"고 찬사를 보냈다.

'적'인 삼성팬들도, 현장을 찾은 취재진도 연신 혀를 내두르며 감탄하는 모습. 한여름 '워터페스티벌'에 이어 KT가 KBO리그 응원사에 또 하나의 히트작을 내놓았다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com