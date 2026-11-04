와 이정후 '1위' 얼마나 대단했던 거야…日 김도영 밀리나, "5년 1406억" 美 예상 나왔다

2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본 대표팀과 오릭스 버팔로스의 경기, 일본 사토가 타격을 하고 있다.오사카(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.02/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] "예상 계약 규모는 5년 1억500만 달러(약 1406억원)다."

미국 스포츠매체 '디애슬레틱'은 4일(이하 한국시각) 일본인 내야수 사토 데루아키의 예상 계약 규모를 공개했다. 사토는 올겨울 포스팅 시스템으로 미국 메이저리그 진출을 노리는 일본프로야구(NPB) 출신 선수 가운데 최대어로 꼽힌다.

디애슬레틱의 예상 계약 규모는 5년 1억500만 달러다. 포스팅 시스템으로 메이저리그에 진출한 아시아 야수 역대 최고액 기록은 한국인 외야수 이정후가 보유하고 있다. 이정후는 2024년 시즌을 앞두고 샌프란시스코 자이언츠와 6년 1억1300만 달러(약 1513억원)에 계약했다.

Advertisement

역대 2위는 일본인 외야수 요시다 마사타카. 2023년 시즌을 앞두고 보스턴 레드삭스와 5년 9000만 달러(약 1205억원)에 계약했다.

포스팅 시스템으로 1억 달러 이상 규모의 계약을 따낸 아시아 야수는 이정후가 유일하다.

Advertisement

디애슬레틱은 '이번 예측 작업에서 일본 출신 선수들을 평가하는 것만큼 애를 먹은 분야는 없었다. 예측이 거의 정확했던 적도 있었지만(시카고 컵스와 이마나가 쇼타의 초기 계약 규모와는 단 100만 달러 차이였다),완전히 정말 크게 빗나간 적도 있었다. 특히 지난해 예측은 완전히 빗나갔다. 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)와 이마이 다쓰야(휴스턴 애스트로스) 두 선수 모두 실제 계약 규모와 1억 달러 이상의 차이가 났다'고 설명했다. 예측 결과를 완전히 맹신할 수는 없다는 것.

Advertisement

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 일본 사토 데루아키가 타격을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

매체는 이어 '일본 선수들을 평가할 때는 주로 NPB에서 성적을 살펴보고, 이전에 NPB에서 메이저리그로 건너간 선수들과 비교한다. 그 선수들이 메이저리그 진출 당시 처음에 얼마를 받았는지, 그리고 어떤 선수로 자리 잡았는지를 살펴보는 방식이다. NPB에서 사토의 활약은 지난겨울 FA 시장에 나왔던 무라카미와 오카모토 카즈마(토론토 블루제이스)가 기록했던 수치의 딱 중간 지점이다. 지난 3시즌 동안 사토의 OPS+는 139였는데, 오카모토(141) 무라카미(136)와 비교 가능한 수준이다. 나이대 역시 두 선수의 한가운데다. 사토는 내년에 28살인데, 무라카미는 26살 오카모토는 30살이었다. 두 선수가 메이저리그에 비교적 성공적으로 안착했다는 점은 분명 사토의 시장 가치 형성에 큰 도움이 될 것'이라고 바라봤다.

Advertisement

또 다른 비교 사례로 외야수 스즈키 세이야(컵스)를 꼽았다. 스즈키는 2022년 컵스와 5년 총액 8500만 달러(약 1137억원)에 계약했다.

디애슬레틱은 '스즈키의 NPB 마지막 3시즌 OPS+는 143이었다. 스즈키는 2022년 시즌을 앞두고 컵스와 5년 8500만 달러에 계약했는데, 이를 현재 화폐 가치로 환산하면 약 1억500만 달러다. 이 수치가 사토에게 가장 적절한 기준점으로 느껴지며, 한편으로는 사토가 이보다 더 큰 규모의 계약을 하더라도 전혀 놀랍지 않을 것'이라고 했다.

Advertisement

사토는 NPB 한신 타이거스에서 통산 803경기, 타율 2할7푼1리(2979타수 807안타), 163홈런, 518타점, OPS 0.851을 기록했다. 올 시즌 성적은 타율 3할6리(539타수 165안타), 39홈런, 106타점, OPS 0.991이다. 지난해 40홈런에 이어 2년 연속 30홈런 시즌에 생애 첫 3할 타율 시즌을 보냈다.

김도영과 같은 3루수에 30홈런-100타점을 생산하는 타자라 사토의 이번 계약 규모가 향후 메이저리그 진출을 노리는 김도영의 기준점이 될 수 있다는 전망도 나온다.

2023 월드베이스볼클래식(WBC) 한국대표팀과 한신의 공식 평가전이 7일 일본 오사카 교세라돔에서 열렸다. 한신 사토.오사카=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.03.07/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com