'킹캉' 못잊는 피츠버그, 노시환 주목할 수밖에 없었던 숨은 이유…관건은 실제 제안

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 박상경 기자] 강정호가 걸었던 길을 노시환(25·한화 이글스)이 따라갈 수 있을까.

미국 메이저리그 피츠버그 파이어리츠의 차세대 주전 3루수 후보로 노시환이 떠올랐다. 피츠버그가 11년 전 한국인 거포 강정호를 영입해 거뒀던 성공까지 다시 주목받고 있다. 미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 4일(이하 한국시각) '피츠버그, 한국 스타에게서 차세대 주전 3루수를 찾을 수 있다'는 제목의 기사를 통해 노시환 영입의 필요성을 제기했다. 매체는 "피츠버그가 이번 겨울 가장 먼저 해결해야 할 포지션이 3루수"라며 "한국의 노시환은 흥미로운 선택지가 될 수 있다"고 평가했다.

피츠버그와 한국인 내야수의 인연은 2015년으로 거슬러 올라간다. 당시 피츠버그는 KBO리그 넥센 히어로즈에서 활약하던 강정호를 포스팅을 통해 영입했다. 2006년 현대 유니콘스에서 데뷔한 강정호는 2014년까지 9시즌 동안 통산 902경기 타율 0.298, 139홈런, 545타점을 기록했다. 미국 진출 직전인 2014년에는 117경기 타율 0.356, 40홈런, 117타점, 출루율 0.459, 장타율 0.739, OPS(출루율+장타율) 1.198이라는 압도적인 성적을 남겼다. KBO리그 유격수 최초로 단일 시즌 40홈런을 기록한 시즌이었다. 피츠버그는 강정호와 4년 총액 1100만달러, 2019년 구단 옵션 550만달러 조건으로 사인했다.

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당시만 해도 KBO리그 출신 야수가 메이저리그에서 얼마나 성공할 수 있을지에 대한 의구심이 컸다. 특히 강정호가 타자 친화적인 환경에서 기록한 40홈런이 미국에서도 통할지가 관건이었다. 더구나 피츠버그에는 조디 머서, 조시 해리슨, 닐 워커 등 이미 자리를 잡은 내야수들이 있었다.

AP연합뉴스

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강정호는 시즌 초반 유격수-3루수를 오갔으나 5월 빅리그 마수걸이포를 쏘아 올린 뒤 출전 시간을 늘려갔다. 7월 초 주전 3루수 해리슨이 손가락을 다치자 그 자리를 메웠고, 머서가 왼쪽 무릎을 다친 뒤엔 유격수 자리도 커버했다. 출전 기회가 늘자 성적도 가파르게 상승했다. 7월 한 달간 타율 0.379, 출루율 0.443을 기록하며 내셔널리그 이달의 신인으로 선정됐다. 126경기 타율 0.287, 15홈런, 58타점, OPS 0.816을 기록했다. 내셔널리그 신인왕 투표에서도 크리스 브라이언트, 맷 더피에 이어 3위에 올랐다. 강정호는 부상에서 돌아온 이듬해에도 103경기 타율 0.255, 21홈런 62타점, OPS 0.867로 피츠버그의 주전으로 자리 잡았다.

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SI가 피츠버그 새 시즌 전력으로 노시환을 거론한 것은 팀내 사정과 맞물려 있다. 지난해 7월 케브라이언 헤이즈를 신시내티 레즈로 트레이드한 이후 확실한 주전 3루수를 확보하지 못했다. 닉 곤살레스는 수비가 불안했고, 제러드 트리올로는 공격이 약했다. 특히 피츠버그 3루수들의 시즌 홈런은 단 15개로 메이저리그 30개 구단 중 25위에 그쳤고, OPS로 0.677(21)로 아쉬움이 컸다.

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노시환은 KBO리그 통산 957경기 타율 0.267, 153홈런, 586타점, OPS 0.810을 기록했다. 2023년 31홈런-101타점으로 홈런왕과 타점왕을 동시에 차지했고, 3루수 골든글러브도 거머쥐었다. 올해까지 4시즌 연속 20홈런을 기록하며 꾸준한 장타력을 선보였다. 피츠버그 입단 당시 강정호와 마찬가지로 '오른손 거포 내야수'라는 공통점이 있다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 노시환이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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SI는 노시환에 대해 "장기적인 3루수 대안이 없는 피츠버그의 미래를 책임질 선수가 될 수 있다"고 평가했다. 다만 수비를 두고는 "최고 수준으로 평가 받는 것은 아니다"라며 "유망주 머프 그레이가 성장한다면 노시환을 1루수나 지명 타자로 활용할 수도 있다"고 덧붙였다.

장타력을 갖춘 내야수를 원하는 피츠버그에게 노시환은 분명 관심을 가져볼 만한 FA자원이다. 강정호의 성공을 이미 경험한 만큼, 노시환을 바라보는 눈 역시 호의적일 가능성이 높다. 이런 시선이 실제 제안으로 이어질지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com