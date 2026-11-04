'빅마켓 구단 백업용, 절대 안돼'…노시환 관심→급부상한 피츠버그·시애틀, 사인 가능한 조건은?

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[스포츠조선 고재완 기자] 뉴욕 양키스, LA 다저스, 보스턴 레드삭스라는 이름 석 자는 화려하다. 하지만 강정호의 한마디가 귀에 맴돈다. "형이 가지 말랬잖아."

메이저리그 무대를 먼저 밟았던 한국인 야수 선배들의 뼈아픈 역사는 차가운 진실을 가리키고 있다. "화려한 명문 구단 벤치에 앉아 타석도 못 돌릴 바엔, 매일 경기에 나갈 수 있는 팀을 찾아가는게 낫다." 과거 피츠버그 파이리츠에서 아시아 내야수 돌풍을 일으켰던 강정호의 이 조언을 2026년 겨울, 메이저리그 포스팅에 나선 노시환(26·한화 이글스)은 들을까.

한화 구단이 KBO를 통해 포스팅을 신청하면서 노시환의 빅리그 30일 협상 시계는 지난 1일부터 돌아가기 시작했다. 다음 달 2일 오전 7시(미국 노사단체협약 만료) 전까지 계약을 마쳐야 하는 촉박한 일정 속에서, 미국 현지 언론의 시선은 양키스나 다저스 같은 '빅마켓'이 아닌 피츠버그 파이리츠와 시애틀 매리너스로 쏠리는 모양새다.

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스타군단의 벽을 넘지 못한 김혜성(LA 다저스)이나 샌디에이고 파드리스의 좁은 틈을 파고 들어도 벤치와 마이너를 겉돌았던 송성문을 보면 더 명확하다. 가을야구 엔트리에서 연속 탈락하며 현지 언론으로부터 '저비용 실패작'이라는 굴욕적인 낙인을 받았다.

KBO리그 타자들이 155㎞를 훌쩍 넘는 메이저리그 강속구에 적응하기 위해서는 200~300타석 이상의 지속적인 출전 기회가 필수적이다. 주전이 확고한 빅마켓 구단에 들어가 2~3일에 한 번, 대타나 대수비로 나와서는 백전백승의 빅리그 투수들을 상대로 적응하는 것이 사실상 불가능하다.

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이런 맥락에서 미국 유력 매체 '스포츠 일러스트레이티드(SI)'가 지목한 피츠버그는 노시환에게 꽤 매력적인 무대다. 우선 2025년 골드글러브 3루수 키브라이언 헤이스를 신시내티로 트레이드한 이후 3루가 비었다. 닉 곤잘레스는 수비 불안, 재러드 트리올로는 타격 빈타에 허덕였다. 올 시즌 피츠버그 3루수들이 합작한 홈런은 고작 15개로 메이저리그 전체에서 다섯 번째로 적었다.

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2014년 강정호를 영입한 이래 대형 국제 계약을 체결하지 않았던 피츠버그에 대해 'SI'는 "5시즌 연속 20홈런 이상을 터뜨린 우타 거포 노시환은 피츠버그의 차세대 3루수가 될 수 있다"고 평가했다.

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3루 수비 범위가 문제 되더라도, 지명타자나 1루수로 돌려가며 타격 기회를 보장해 줄 만큼 피츠버그의 타선은 뎁스가 얇다는 점도 노시환에게는 이점이다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 1사 2루 노시환이 추격의 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

또 다른 유력 후보인 시애틀 역시 주전 3루수 보강과 우타 거포 보강이 오프시즌 제1과제다. 투수 친화적인 T-모바일 파크를 쓰지만, 확고한 타석 기회를 잡을 수 있다는 점에서 메리트가 충분하다.

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반면 '블리처리포트'와 'MLB닷컴'이 거론한 양키스, 에인절스, 메츠 등은 노시환을 '주전'이 아닌 일본 프로야구(NPB) MVP 출신 거포 사토 데루아키(한신)를 놓쳤을 때 데려갈 '저비용 플랜B' 혹은 '타선 뎁스 보강용 백업'으로 분류하고 있다.

이름값만 좇아 빅마켓 구단과 계약할 경우, 사토나 기존 스타들에게 밀려 주전 경쟁의 기회조차 얻지 못하고 벤치에 갇히는 비극이 반복될 수밖에 없다는 의미다.

노시환에게는 역대 그 어떤 메이저리그 도전 선수에게도 없었던 최강의 무기가 있다. 바로 한화와 체결한 '최대 11년, 307억 원'에 달하는 초대형 비FA 다년 계약이다.

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빅리그 구단과의 계약이 불발되더라도 언제든 돌아와 11년간 300억 원의 특급 대우를 누릴 수 있는 안전장치가 있다. 헐값에 계약하거나 벤치 백업 자리를 감수하면서까지 메이저리그 구단에 머리를 조아릴 이유가 전혀 없다.

강정호가 2015년 피츠버그에 입단할 당시에도 조디 머서, 닐 워커, 조시 해리슨 등과의 경쟁이 있었지만, 피츠버그의 팀 규모와 구단의 적극적인 기용 의지가 있었기에 빅리그 15홈런, 21홈런이라는 한국인 내야수 전설을 쓸 수 있었다.

명문 구단의 허울 좋은 '1조 원 라인업' 틈바구니에서 벤치 신세로 전락할 것인가, 매일 4타석씩 보장받는 피츠버그나 시애틀에서 '제2의 강정호'로 날아오를 것인가. 30일간의 골든타임 속에서 노시환이 어떤 결정을 내릴까.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 1회초 2사 1, 2루. 나성범의 강습타구를 호수비로 잡아내고 왕옌청과 하이파이브를 나누고 있는 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

고재완 기자 star77@sportschosun.com