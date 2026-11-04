"최악의 트레이드" 롯데 장수 외인 향한 팩폭…전반기 ERA 1.96이었는데 결과는 F등급, 대체 왜?

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 롯데 자이언츠 출신 브룩스 레일리가 혹평을 받았다.

미국 SB네이션은 4일(이하 한국시각) 올 시즌 필라델피아 필리스 투수진 성적을 매기면서 레일리에게 최하점인 F등급을 매겼다. 2015년 롯데에 입단해 KBO리그에 진출한 레일리는 2019년까지 5시즌을 뛴 장수외인이다. 특이한 디셉션으로 좌타자 상대 극강의 모습을 보였고, 메이저리그 복귀 후에도 이런 강점을 살려 '좌타 스페셜리스트' 역할을 해왔다.

레일리는 지난 8월 메츠에서 필라델피아로 트레이드됐다. 당시 메츠에서 45경기 41⅓이닝 5승5패, 평균자책점 1.96이었다. 볼넷 15개를 내준 반면 삼진 40개, WHIP(이닝당 출루 허용률)도 1.09로 안정적이었다. 필라델피아는 레일리를 데려오기 위해 외야 유망주 존 스파이커먼과 우완 투수 루크 가브리시를 메츠에 내줬다. 포스트시즌을 대비해 검증된 왼손 불펜 투수를 확보하겠다는 계산이었다.

Advertisement

AFP연합뉴스

그런데 필라델피아 유니폼을 입은 뒤 상황이 달라졌다. 첫 경기 블론세이브 이후 안정을 찾는 듯 했으나, 9월 들어 무너지기 시작했다. 9월 6경기 평균자책점이 무려 17.18이었다. 결국 필라델피아는 레일리를 필승조에서 뺄 수밖에 없었고, 포스트시즌 엔트리에도 포함시키지 않았다. 필라델피아 이적 후 16경기에서 11⅓이닝을 던져 승리 없이 2패, 1세이브, 4홀드, 평균자책점 7.94에 그쳤다. WHIP는 1.94까지 치솟았다. 메츠에서 기록했던 평균자책점 1.96과 비교하면 4배 이상 높은 수치다.

SB네이션은 레일리의 성적을 돌아보며 '필라델피아는 트레이드 마감 시한을 앞두고 불펜 보강이 절실했다. 메츠에서 뛰던 좌완 셋업맨 레일리를 영입한 것은 합리적인 선택처럼 보였다'며 '필라델피아가 과거에도 트레이드 마감 시한에 좋지 않은 거래를 했지만, 이번 트레이드는 그중에서도 최악의 사례로 꼽힐 만하다. 앞으로 메츠의 불펜 투수는 절대 트레이드로 데려오지 말아야 한다'고 꼬집었다.

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

레일리의 2026시즌 전체 성적은 61경기 5승7패, 평균자책점 3.25다. 메츠에서 쌓았던 좋은 기록 덕분에 시즌 평균자책점은 3점대를 유지했지만, 필라델피아에서의 부진은 뚜렷했다. SB네이션은 FA자격을 얻은 레일리에 대해 '트레이드 이전까지 워낙 좋은 활약을 했기 때문에 새로운 계약을 얻을 수 있을 것'이라면서도 '그 팀이 필라델피아가 아니길 바란다'고 냉담한 반응을 보였다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com