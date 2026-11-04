'KBO 최초 9이닝 퍼펙트' 그 투수, 대만 떠나 또 도전장…첫 등판 성적은 '눈물'

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[스포츠조선 박상경 기자] SSG 랜더스 통합우승의 주역이었던 윌머 폰트(36)가 베네수엘라 프로야구 무대에 다시 섰다.

베네수엘라 매체 엘 나시오날은 4일(이하 한국시각) 폰트가 레오네스 델 카라카스 1군 로스터에 등록됐다고 전했다. 지난 8월 대만 프로야구(CPBL) 타이강 호크스와 계약해 후반기를 소화했던 폰트는 모국 베네수엘라에서 다시 시즌을 소화하게 됐다.

첫 등판 성과는 아쉬웠다. 폰트는 이날 베네수엘라 카라카스의 에스타디오 모누멘탈 시몬 볼리바르에서 열린 티부로네스 데 라과이라전에 선발 등판했으나 3이닝 5안타(2홈런) 무4사구 3탈삼진 3실점에 그쳤다. 카라카스는 4대9로 패했고, 폰트는 패전 투수가 됐다.

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2021년 SSG 랜더스에 입단하며 KBO리그에 데뷔한 폰트는 그해 25경기에서 8승5패, 평균자책점 3.46, 157탈삼진을 기록했다. 2022년에는 28경기에 모두 선발 등판해 184이닝을 소화하며 13승6패, 평균자책점 2.69, 170탈삼진을 기록했다. 특히 그해 4월 2일 NC 다이노스와의 개막전에서 9이닝 퍼펙트 투구를 펼쳤다. 타선이 득점에 실패하면서 승부가 연장전으로 향했고, 폰트가 10회초 등판하지 않으면서 '노디시전'으로 끝난 바 있다. 폰트는 그해 SSG가 정규시즌을 1위로 마치고 한국시리즈까지 제패하는 데 힘을 보탰다. KBO리그 통산 성적은 53경기 21승11패, 평균자책점 3.03, 327탈삼진이다.

한국을 떠난 폰트는 샌디에이고 파드리스와 마이너 계약을 맺었으나, 어깨 부상으로 등판하지 못하면서 팀을 떠났다. 이후 멕시코, 베네수엘라 리그를 오가며 선수생활을 이어왔다. 타이강 합류 뒤 4경기 22이닝 2승2패, 평균자책점 5.73을 기록했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com