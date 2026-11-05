'작전야구' 전문인데, 2번타자가 번트를 못대?…두번의 파멸적 실패, '텍사스 괴물' 부활을 부른 주문 [KS2 현장]

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 7회초 1타점 적시타를 날린 KT 김민혁. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 8회말 3루타를 날리고 힘차게 주루하는 KT 김민혁. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 노림수가 딱딱 들어맞던 전날과 다르다. 승부수는 빗나가고, 믿는 도끼에는 발등을 찍힌다.

KT 위즈 김민혁은 이강철 감독이 가장 신뢰하는 타자 중 하나다. 팀내 컨택 1인자, 주로 2번 타순에 배치돼 최원준이 출루하면 1,2루간 안타를 노리는 게 주 활용 방식이다. 이렇게 만들어진 찬스가 안현민-힐리어드-김현수 클린업트리오에 이어지는게 최상의 시나리오다.

이를 위해서는 컨택과 더불어 번트 능력도 중요하다. 김현수를 2번으로 올리고, 장성우를 5번에 배치하는 또다른 라인업과 비교했을 때 김민혁이 갖는 장점이 바로 스피드와 작전 능력이다. 김현수 역시 컨택이야 둘째가라면 서럽지만, 아무래도 발이 느리고 경험이 부족한 번트는 떨어지기 마련.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 1회말 무사 2루 이재현이 김민혁의 내야플라이를 잡아내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

다시 말해 김민혁의 핵심 세일즈 포인트인데, 4일 수원에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 2차전에 출전한 김민혁은 자신의 사명을 제대로 이행하지 못했다. 그리고 이는 에이스 고영표의 얼음같은 호투에도 불구하고 활활 타오르는 '텍사스 괴물' 크리스 페덱을 살려주는 결과로 이어졌다.

마침 리드오프 최원준의 컨디션이 좋았다. 최원준은 1회말 첫 타석에서 좌중간 2루타를 쳤다.

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하지만 김민혁이 잇따라 번트 파울을 범했고, 진루타도 아닌 유격수 뜬공에 그쳤다. 결국 후속타 불발로 득점에 실패했다.

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곧바로 삼성이 2회초 선취점을 따냈다. 선두타자 최형우의 2루타, 다음타자 디아즈의 3루타라는 깔끔한 득점 공식이었다.

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 3회초 김민혁이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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그래도 KT는 류지혁의 땅볼 때 유격수 장준원의 신속한 판단으로 디아즈를 홈에서 잡아내며 분위기를 바꾸고 후속타를 끊어냈다.

그리고 3회말, 다시한번 선두타자 최원준이 안타로 출루했다. 하지만 김민혁은 또 번트에 실패했다. 허무하게 떴고, 삼성 포수 강민호가 영리하게 선행주자를 잡아내며 1사 1루를 만들었다. 그렇게 또한번 흐름이 끊겼다. 3회말 페덱의 투구수는 단 5구에 불과했다.

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4회말의 교과서적인 짜내기 득점과 비교되는 순간이다. 선두타자 힐리어드가 2루타로 출루했고, 김현수의 중견수 뜬공 때 3루를 밟았다. 류현인의 땅볼로 찬스가 무산될 뻔했지만, 허경민이 빗맞은 적시타를 쳐내며 1-1 동점을 이뤘다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3회말 무사 1루 강민호가 김민혁의 내야 뜬 공을 떨어뜨리고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

하지만 그 사이 페덱은 플레이오프와 달리 메이저리거다운 절정의 감각을 되찾았고, 결국 KT는 이날 에이스 고영표가 7이닝 1실점으로 쾌투했음에도, 그에게 승리를 안겨주지 못했다. KT 타선 또한 페덱에게 7이닝 1실점으로 짓눌렸기 때문이다.

1승0패로 앞선 2차전임을 감안하면, 시리즈 초반 기세를 완전히 제압할 수 있었던 승부처였으니 KT로선 아쉬울 수밖에. KT는 이날 2번 김민혁, 6번 류현인이 모두 무안타에 그치며 답답한 공격을 펼치는 신세가 됐다.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com