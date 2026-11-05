이것이 KS지, 가을 수놓은 고영표 VS 페덱 2차전 명품 선발 맞대결 [KS2 리포트]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회말 2사 2,3루 위기를 넘긴 페덱이 주먹을 불끈 쥐고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회초 1사 만루 고영표가 류지혁을 병살로 처리한 김현수, 한승택의 수비에 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 팀내 외인 원투펀치를 제치고 한국시리즈 1선발로 나선다 해도 이상하지 않은 남자. KT 위즈 고영표 이름 세글자의 무게는 태산과 같다.

그런데 그라운드 건너편엔 외인답지 않은 '헌신의 아이콘'이 있다. 삼성 라이온즈에게 '마지막 보루'가 필요할 때, 크리스 페덱은 반드시 그 역할을 해낸다.

4일 수원 KT위즈파크. KT 위즈와 삼성 라이온즈의 2026 한국시리즈 1차전에서 고영표는 7이닝 동안 7피안타 1실점으로 쾌투했다. 투구수는 95개. 삼진 4개를 곁들였다.

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이에 맞선 페덱은 3일 휴식, 4일 휴식의 살인적 일정을 소화했다. 그래도 마운드에 오를 때 마다 눈부신 호투를 펼친다. 이날도 KT를 상대로 7이닝 8안타 1실점의 불꽃투를 보여줬다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회초 투구를 마친 고영표가 디아즈를 홈에서 잡아낸 장준원을 향해 손짓하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

고영표는 토종 선발임에도 한국시리즈 1선발로 거론되는 게 이상하지 않은 남자. KT 위즈의 창단멤버로, 나이먹도록 한층 더 노회하고 유연해진 투구는 '안정감의 대명사'를 넘어 '리그 대표 에이스'로도 어색하지 않다.

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35세가 된 올해는 그 기량이 한층 더 농익었다. ABS(자동볼판정 시스템)존에 완벽 적응, 오히려 이를 극한으로 활용해 타자들을 괴롭히는 솜씨가 혀를 내두르게 한다. KT 위즈 그 자체라고 해도 좋을 고영표의 존재감이다.

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2회초 최형우 2루타-디아즈 3루타로 선취점을 내준 과정은 아쉬웠다. 하지만 이어진 유격수 땅볼로 디아즈를 홈에서 아웃시키며 분위기를 바꿨다. 최대 위기였던 6회초 1사 만루에서 류지혁을 1루 땅볼로 유도, 3-2-3의 홈병살이라는 명장면을 만들어냈다.

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7회까지 투구수 95개, KT 위즈 그 자체라고 해도 좋을 고영표의 존재감이었다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회초 투구를 마친 고영표가 디아즈를 홈에서 잡아낸 장준원을 향해 엄지 척을 선사하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3회말 류지혁 호수비에 미소 짓는 삼성 페덱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

고영표의 호적수로 나선 '텍사스 사자' 크리스 페덱의 아우라도 눈부셨다. 이 가을 헌신의 아이콘이다.

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지난달 26일 KIA와의 플레이오프 1차전 94구, 3일 쉬고 30일 플레이오프 4차전 99구, 4일 쉬고 이날 다시 선발 등판.

매 이닝 출루를 허용했고, 6이닝 중 4번은 선두타자 안타였다. 하지만 극한의 집중력이 돋보였다.

1회말 톱타자 최원준에게 2루타를 허용했지만, 2번 김민혁의 번트 등 후속타를 끊어냈다. 3회 또 최원준에게 선두타자 안타를 맞았지만 또 김민혁의 번트를 막아냈고, 안현민의 직선타를 병살 처리했다.

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4회 선두 힐리어드에게 좌익선상 2루타를 허용, 이어진 2사 3루에서 허경민에게 빗맞은 좌전 적시타를 허용했다. 이날의 유일한 실점으로 1-1 동점을 내줬다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3회말 안현민을 병살 처리 후 환호하는 삼성 페덱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

6회말이 최대 위기였다. 1사 후 힐리어드 안타, 김현수 2루타로 1사 2,3루. 하지만 류현인 허경민을 내야땅볼 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 7회말까지 책임지며 투구수 102개로 자신의 임무를 마쳤다.

평소의 불같은 강속구는 아니었다. 하지만 숱한 위기를 넘기며 자신이 왜 '우승청부사'로 불리는지를 보여줬다.

한국시리즈라는 무대에 걸맞는 명품 선발의 맞대결, 하지만 하필 서로 맞붙은 게 문제다. 둘 중 누구도 승리투수를 가져가지 못했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com