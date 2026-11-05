'新삼성 킬러' 소형준 VS 'PO MVP' 후라도, 사생결단 3차전 선발 맞대결[KS]

KT 소형준(왼쪽)-삼성 후라도. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 이종서 기자] 이제는 장소를 옮긴다,

KT 위즈와 삼성 라이온즈는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 포스트시즌 한국시리즈 3차전을 치른다.

수원에서 열린 1,2차전은 1승1패로 마쳤다. 모두 진땀을 뺐다.

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1차전에서는 KT가 6회까지 8-0으로 앞서 나가다가 불펜이 흔들리면서 8-7까지 추격을 당했다. 결국 마지막 순간 삼성 타선을 틀어막으면서 한 점 차 신승을 거뒀다.

2차전을 더욱 더 치열했다. KT 선발투수 고영표와 삼성 선발투수 크리스 페덱이 각각 7이닝 1실점을 소화한 가운데 연장으로 승부가 접어들었다. 연장 10회 한 점씩을 주고받았고, 결국 승자는 12회초 득점한 삼성이 됐다.

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수원에서 첫 두 경기를 1승1패로 마친 가운데 이제 삼성의 홈인 대구에서 3연전에 돌입한다.

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2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 소형준의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

KT는 선발투수로 소형준을 내세웠다. '신 삼성 킬러'로 자리매김을 했다. 올 시즌 23경기에 등판해 10승3패 평균자책점 3.16을 기록한 소형준은 올 시즌 삼성을 상대로 3경기 등판해 2승무패 평균자책점 3.71을 기록했다.

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시즌 마무리가 좋았다. 9월 이후 나온 6경기에서 4승무패 평균자책점 2.57을 기록하며 2년 연속 두 자릿수 승리 달성에 성공했다.

한국시리즈에서의 기억 또한 좋다. 2021년 통합우승 당시 선발로 한 차례 등판해 6이닝 무실점 피칭을 하면서 승??투수가 되기도 했다. 2년 차에 보여준 모습이었다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 포스트시즌 MVP 선정된 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

삼성은 '플레이오프 MVP' 아리엘 후라도를 선발 투수로 예고했다.

올 시즌 24경기에서 9승3패 평균자책점 평균자책점 3.54의 성적을 남겼다. 다만, KT를 상대로는 올 시즌 고전했다. 3경기 등판해 1승1패 평균자책점 5.17로 고전했다. 그러나 KIA 타이거즈와의 플레이오프에서는 '에이스'로서 역할을 다했다.

2차전 선발로 나와 6⅔이닝 2실점으로 승리 발판을 놓은 후라도는 벼랑 끝에 몰렸던 5차전에서도 7이닝 1실점(비자책) 피칭으로 한국시리즈 진출을 이끌어냈다.

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삼성으로서는 후라도가 한국시리즈 첫 등판에서도 에이스로의 모습을 보여주길 간절히 바라고 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com