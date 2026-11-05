이제 원태인이 빠진다! → 최원태가 필승조? 삼성 지키는 운영 가능한가

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 환호하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 미안해하는 디아즈를 맞이하는 원태인의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 시리즈 중간에 커다란 변화를 맞이했다. 원태인이 필승조에서 빠진다.

가을야구서 소방수로 변신했던 원태인이 이제 선발로 복귀한다. 3선발 역할을 기대했던 최원태가 불펜으로 이동한다.

원태인은 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 2차전에 구원 등판, 1⅔이닝 1실점(비자책)을 기록하며 3대2 승리에 힘을 보탰다. 삼성은 시리즈 1승 1패 균형을 맞췄다. 원태인은 이제 선발 등판을 준비한다.

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그런데 간단한 1대1 교체가 아니다. 최원태는 선발에서 부진했다. 원태인은 마무리투수 역할을 완벽하게 수행했다. 최원태가 그대로 원태인 자리에 들어갈지 미지수다. 최원태는 플레이오프 1경기 1⅔이닝 2실점, 한국시리즈 1경기 2이닝 5실점을 기록했다. 박진만 삼성 감독이 세이브 상황에 최원태를 선택할 가능성은 낮아 보인다.

사실상 삼성은 필승조에서 원태인 1명이 이탈하는 셈이다. 원태인은 플레이오프에서도 3경기 3⅔이닝 1실점 호투했다. 굵직한 구원투수 1명이 제외되기 때문에 필승조 운영법 수정이 불가피해졌다.

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배찬승이 확실한 필승 카드로 올라섰다는 점이 매우 고무적이다.

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좌완 파이어볼러 배찬승은 엄청난 위력을 지녔지만 제구력이 가끔씩 불안하게 흔들렸다. 올해 가을야구에서는 5경기 5이닝 1실점이다. 한국시리즈 1차전 2차전 모두 출전해 무실점이다. 특히 2차전은 필승조가 모두 소진된 상황에서 3-2로 앞선 연장 12회말 출격, 값진 세이브를 수확했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 KT 안현민에게 투런포를 허용한 삼성 선발 최원태가 마운드에서 내려오고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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베테랑 김태훈의 활약도 반갑다. 김태훈은 2020년부터 6년 연속 두 자리 홀드를 수확하다가 올 시즌 8홀드에 그쳤다. 하지만 플레이오프 3경기 2⅔이닝 무실점, 한국시리즈 2경기 1⅔이닝 무실점이다. 큰 경기에서 관록을 뽐내며 지친 삼성 불펜에 큰 힘을 보탰다.

여기에 가장 든든한 이승민까지 끝까지 버텨준다면 3이닝은 충분하다. 최원태도 긴 이닝을 생각하지 않고 중간에서 1이닝을 전력투구 해준다면 좋은 결과가 나올 수도 있다.

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결국 관건은 다시 선발이다. 3차전 선발이 예상되는 후라도와 로테이션에 컴백한 원태인이 6회까지 막아준다면 불펜 싸움도 얼마든지 해볼 만하다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com