"MVP급 오타니의 귀환" 다음 시즌 대폭발 예고! "스윙 타이밍+배트 스피드 정상화"…빠른 공 상대 타율 0.067 극심한 부진 끝났다

사진=MLB

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 비교적 부진했던 시즌을 털어내고, 다음 시즌 부활의 날갯짓에 성공할 것이란 분석이 나온다. 이유는 포스트시즌에 보여준 그의 홈런에서 찾을 수 있다.

'MLB닷컴'은 4일(한국시각) 오타니에 대해 '팀의 최고 선수가 시즌을 힘없이 마무리했고, 빠른 공에 전혀 대처하지 못했으며, 타구에 힘을 싣지 못했다'면서도 '그런데 예외가 있었다. 바로 한 번의 스윙이었다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

매체가 말하는 오타니의 스윙은 지난 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전에서 나왔다. 단 한 번의 스윙이었지만, 상당히 의미 있는 장면이었다. 지난 8월 이후 처음으로 터진 오타니의 홈런이었고, 밀워키 브루어스의 더스틴 메이를 상대로 강력한 타구를 만들어냈다는 점이 고무적이다. 이는 오타니의 평소 기량과 가장 가까운 홈런이었다는 분석이 나온다. 오타니는 일반적으로 타구 방향을 가리지 않고 강력한 장타를 보여준다. 그러나 오타니는 정규 시즌 막판과 중요한 포스트시즌에서 어떤 공에도 타이밍을 맞추지 못했다. 그의 스윙 타이밍이 적절하지 않다는 비판도 나왔다. 빠른 공에 늦게 반응하는 게 문제였다.

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매체는 '(오타니는) 8월 20일부터 내셔널리그 NLCS 3차전까지 시속 95마일 이상의 공을 상대로 타율 0.067에 그쳤다'며 '그렇기에 이번 홈런과 같은 스윙을 보여준 것은 고무적이다'고 설명했다.

아울러 오타니의 배트 스피드도 올라왔다. 홈런을 칠 당시 배트 스피드는 81.7마일에 달했다. 통상적으로 시속 80마일 이상의 배트 스피드는 매우 빠른 수준의 스윙에 해당한다. 오타니에게도 약 4개월 만에 나온 최고 기록이었다. 오타니가 이처럼 빠른 배트 스피드로 공을 맞히는 모습을 보여줬다는 것은 그의 스윙이 올바른 궤도에 올라섰다는 증명이다.

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매체는 지난 시즌 마지막 경기에서 나온 오타니의 홈런이 다음 시즌 그가 맹활약할 수 있는 전조라고 예상했다. 그러면서 'MVP급 오타니의 귀환을 기대한다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com