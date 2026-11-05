4안타에도 90도 사과, 벤치 웃고,울린 디아즈가 지배한 2차전, 결론은 해피엔딩,"모든게 완벽했는데" [KS2 현장]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 디아즈가 박진만 감독에게 폴더 인사를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]결승타가 될 뻔한 10회 초 적시타, 그리고 곧바로 이어진 10회 말 뼈아픈 포구 실책으로 팀을 패배 직전까지 몰아넣었던 장본인.

천당과 지옥을 오가며 삼성 라이온즈 벤치를 웃고 울린 르윈 디아즈의 한국시리즈 2차전이 결국 극적인 '해피엔딩'으로 마무리됐다.

삼성은 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 2차전 KT 위즈와의 원정 경기에서 연장 12회 접전 끝에 3대2 신승을 거뒀다. 이로써 삼성은 수원 원정 2연전 목표였던 1승1패로 시리즈를 원점으로 돌리며 기분 좋게 홈 대구 라이온즈파크로 향하게 됐다.

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이날 디아즈는 그야말로 타석과 1루 수비에서 경기를 지배했다.

디아즈는 홈런이 빠진 '사이클링 히트'(단타, 2루타, 3루타)를 포함, 6타수 4안타 2타점으로 폭발했다. 특히 정규시즌 동안 9타수 무안타로 극심한 천적 관계였던 KT 선발 고영표를 상대로 3루타, 2루타, 안타를 차례로 날리며 빚을 갚았다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 10회말 결정적인 수비 실책으로 동점을 내준 삼성 디아즈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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디아즈는 경기 후 "올해 고영표를 상대로 안타를 하나도 못 쳤다는 사실을 경기 전 훈련 직전에야 알았다"라며 "오늘 무조건 그 안타 가뭄을 끊어야겠다고 다짐하고 훈련 때부터 강한 정신력으로 임한 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 전했다.

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프로 데뷔 후 처음이라는 3루타에 대해서는 "외야로 날아간 공이 땅바닥에 떨어져 있는 걸 보고 죽기 살기로 뛴 기억밖에 없다"라며 "3루에서 죽더라도 팀에 도움이 되는 방향이라면 리스크를 질 만하다고 생각했다. 다행히 살아서 정말 기뻤다"고 미소를 지었다.

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동료들의 '홈런 하나면 사이클링 히트'라는 덕아웃 농담에도 "홈런 욕심을 내면 나쁜 공에 손이 가기 마련이다. 그저 타이트한 인플레이 타구를 만들어 주자를 쌓는 데 집중했다"고 팀만 생각한 경기였음을 강조했다.

10회초 극적인 적시타로 2-1을 만들었지만 10회말 1사 1, 2루 위기에서 힐리어드의 타구를 제대로 포구하지 못하는 실책을 범하며 2-2 동점의 빌미를 허용, 벤치의 간담을 서늘하게 만들었다. 다행히 삼성 불펜진이 추가 실점을 막아내고 연장 12회 승리를 지켜내면서 디아즈는 비로소 안도의 한숨을 쉴 수 있었다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 2사 1,2루 디아즈가 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

경기 종료 후 디아즈가 박진만 감독을 향해 허리를 90도로 숙여 깊은 인사를 건네는 장면이 취재진 카메라에 포착됐다.

디아즈는 이에 대해 "실책에 대한 책임을 크게 느껴 감독님께 죄송한 마음으로 사과를 드린 것"이라며 솔직한 심경을 고백했다. 디아즈는 "실책 전까지만 해도 공수에 걸쳐 완벽에 가까운 경기였다고 생각했는데, 가장 중요한 순간 실책을 범해 팀이 패배 직전까지 몰렸다. 팀원들에게 너무 미안했다. 이 무거운 마음을 담아 감독님께 인사드렸다"고 고개를 숙였다.

박진만 감독 역시 듬직한 사령탑의 품격으로 외국인 타자의 마음고생을 따뜻하게 감쌌다. 박 감독은 경기 후 기자회견에서 디아즈의 실책에 대한 질문이 나오자 "이겼으면 실책은 지나간 일이다. 더 이상 말하고 싶지 않다"며 대인배다운 한마디로 디아즈 마음의 짐을 덜어주었다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 10회초 1타점 적시타 날린 삼성 디아즈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

"후반에 안 좋은 일이 있었지만 유종의 미를 거두고 승리해 기쁘다. 이제 목표였던 1승 1패를 이루었으니 대구로 가서 멋진 경기를 펼치겠다"고 다짐한 디아즈. 벼랑 끝 지옥에서 살아 돌아온 디아즈가 대구 홈팬들 앞에서 춤을 추며 다시 한번 가을사나이 모드를 발휘할 지 대구 3차전에 시선이 모이고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com