'무릎에 사구 → 견제 → 홈으로 폭풍질주' 삼성의 돌격대장 "그래 어디 한번 해보자 싶었다" [인터뷰]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 김지찬이 스기모토의 투구를 맞고 쓰러지고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

경기 후 만난 김지찬과 사구에 맞아 아이싱을 하고 있는 다리. 김영록 기자

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 2사 1,2루 디아즈의 1타점 적시타?? 2루주자 김지찬이 홈으로 파고들고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 1-1로 돌입한 연장전, 돌격대장이 무릎에 사구를 맞고 쓰러졌다. 오랜 시간이 지난 뒤 간신히 일어선 그가 1루에 출루했지만, 곧바로 견제구가 날아왔다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 한국시리즈 2차전, 연장 10회초에 벌어진 일이다. 이날 삼성은 연장 12회 혈투 끝에 3대2, 천금같은 승리를 거뒀다. 한국시리즈 승패는 1승1패가 됐다.

사구에 맞은 당사자 김지찬은 "피하고 싶은 마음도 있었는데, 어쩌다보니 맞았다"며 한숨을 쉬었다.

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하필 공에 맞은 부위가 살이 없는 무릎 아래, 종아리 옆쪽 부위였다. 경기 후 김지찬은 부어오른 다리에 아이싱을 칭칭 감고 있었다.

김지찬은 "처음에 쓰러졌을 때는 진짜 너무 아팠다. 내가 더 뛸 수 있을까? 싶었다"고 돌아봤다.

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그런데 이어 견제까지 들어왔다. 삼성의 경계대상 1순위 김지찬이긴 하지만, 발끈하는 마음이 없지 않았다. 김지찬은 "그래 어디 한번 해보자 싶었다"고 설명했다. 그 각오의 결과, 2사 1,2루에서 터진 디아즈의 적시타 때 김지찬은 2루에서 날듯이 홈으로 달려들어왔다. 그가 '이겼다'고 확신한 순간이었다. 하지만 삼성은 10회말 마무리 원태인이 김현수에게 밀어내기 볼넷을 내주며 2-2 동점에 직면했다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 2사 1,2루 디아즈의 1타점 적시타?? 득점한 김지찬이 박진만 감독과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

"한국시리즈 1승이 정말 어렵구나. 야구는 정말 끝날때까지 끝난게 아니구나 싶다. 거기서 역전이 안되서 다행이다."

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이후 연장 12회초 상대 실책을 틈타 르윈 디아즈가 홈으로 파고들면서 결승점을 뽑았다. 배찬승이 마지막 이닝을 마무리지으며 3대2 승리.

김지찬은 "이겼으니 분위기는 좋았다. 원래라면 더블 플레이가 될 상황이었는데, 또 반대로 실수가 나오면서 점수가 됐기 때문에 이젠 진짜 이길 수 있겠다는 생각을 했다"며 웃었다.

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"나라면 당연히 뛸 상황이다. 공이 멀리 빠진 건 아니었지만, 이종욱 코치님이 '그럴땐 홈으로 파고들어라'고 여러번 강조하셨다. 디아즈도 그런 가르침을 잊지 않았던 것 같다. 디아즈의 주력이 문제인데…그냥 '제발 들어와줬으면'하는 마음으로 지켜봤다. 점수가 났을 때 정말 안도의 한숨을 쉬었다. 그래, 당연히 거기서 그렇게 열심히 뛰어줘야지."

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 1회 삼성 김지찬이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

김지찬은 "디아즈의 실수도 잘하려고 하다보니 나오는 거고, 그러다보면 또 좋은 플레이가 나온다. 그걸 뭐라고 할 사람은 없을 것"이라며 "실수했으면 다른 팀원이 커버해주면 된다. 그러니까 이겨서 정말 다행이다. 무조건 이겨야하는 경기였다"라고 거듭 강조했다.

"일단 승패가 어떻든 우리가 우승했으면 좋겠다. 가능하다면 대구에서 끝내고 싶다."

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수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com