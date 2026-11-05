'261분 대혈투' 디아즈에 웃었다 울었던 하루…"90도 인사 하더라고요" [KS2]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 디아즈가 박진만 감독에게 폴더 인사를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 12회초 이재현 내야땅볼 타구 때 KT 수비 실책으로 득점에 성공한 삼성 디아즈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 이종서 기자] "본인도 알고 있더라고요."

삼성 라이온즈는 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 포스트시즌 한국시리즈 2차전에서 연장 12회 접전 끝에 3대2로 이겼다.

선발투수의 호투 속에 1-1로 9회를 마쳤다. 삼성 선발 투수 크리스 페덱과 KT 선발투수 고영표는 각각 7이닝 1실점을 기록했다.

Advertisement

10회 디아즈가 '온탕 냉탕'을 오가게 했다. 10회초 적시타를 날리면서 2-1로 앞서 나갔지만, 10회말 실책으로 동점을 허용했다.

연장 12회초 삼성이 경기를 끝냈다. 12회초 박승규가 안타를 치고 나갔다. 디아즈가 2루수 땅볼을 쳤고, 비디오 판독 끝에 간신히 병살을 면하고 선행 주자만 아웃이 됐다.

Advertisement

김상준의 안타에 이어 이재현이 투수 방면으로 땅볼을 쳤다. 투수 우규민이 2루에 던졌고, 2루수가 1루에 공을 던지며 병살타를 노렸지만, 송구가 다소 빗나갔다. 1루수 김현수가 제대로 포구를 하지 못하면서 1루 주자는 세이프. 디아즈는 이틈을 놓치지 않고 홈으로 들어오면서 다시 한 번 균형을 깼다.

Advertisement

3-2로 리드를 잡은 삼성은 12회말을 무실점으로 지켰다.

Advertisement

경기를 마친 뒤 박진만 삼성 감독은 "정말 힘든 경기였다. 우리가 찬스가 있었는데 그 찬스를 못 살려서 답답한 경기를 했던 것 같다. 그래도 오늘 선수들이 끝까지 집중력을 잃지 않았다. 최선을 다해서 목표로 했던 수원에서 1승1패를 하고 갈 수 있었던 것 같다. 이 분위기를 대구로 이어갈 수 있도록 준비 잘하겠다"고 소감을 전했다.

이날 디아즈는 4안타를 쳤지만, 수비 실책 등 아쉬운 모습이 나왔다. 박 감독은 "벤치에서 중계에 잡히지 않게 한숨을 많이 쉬었다"고 솔직한 마음을 전했다.

Advertisement

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 12회초 1사 1,2루 이재현의 투수 앞 땅볼때 2루주자 디아즈가 상대 2루수 오윤석의 1루 악송구를에 홈을 밟고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

박 감독은 이어 "경기 끝나고 90도로 인사를 하더라. 그만큼, 결정적인 순간에 본인이 실책을 했다는 걸 알고 있더라. 그전에는 오늘 경기에서도 앞선 이닝에서는 수비가 좋았다. 마지막에 쉬운 타구에서 실책이 나오고 있더라. 어려운 타구는 잘 잡더라. 쉬운 타구에서 실책이 나온다. 투수들이 그런 걸 가장 힘들어한다. 나도 유격수를 예전에 했을때 파인플레이보다 안전하게 처리하는게 투수에게 도움이 된다더라. 파인보다는 기본기에 입각해서 수비를 해줬으면 좋겠다. 앞으로 수비 코치에게 한 마디 해야할 것 같다"고 이야기했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 박진만 감독이 페덱과 하이파이브를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

이날 경기를 앞두고 박 감독은 페덱을 향해 6이닝 정도를 바랐다. 7이닝 피칭으로 완벽하게 제몫을 한 페덱에 대해 박 감독은 "솔직히 걱정은 했는데 7회까지 100개까지 던져줬다. 15이닝을 갈 수도 있었는데 페덱이 7이닝을 던져줘서 큰 힘이 됐다. (이)승민이 (원)태인이도 잘해줬다. 연장 12회까지 갔지만, 많은 투수를 소모하지 않은 건 페덱 덕분"이라고 고마워했다.

삼성은 3차전 선발투수로 아리엘 후라도를 예고했다. 동시에 4차전 5차전 선발투수가 고민으로 남았다. 1차전 선발이었던 최원태가 계속해서 부진하면서 결국 3차전부터는 불펜으로 이동하게 됐다.

Advertisement

8회 1사에 올라와 9회까지 책임진 원태인에 대해 "이제 원태인은 선발이다. (원태인이 선발로 안 가면) 이틀 연속 불펜데이를 하게 된다. 그러면 투수가 붕괴될 수 있다. 4,5차전 중 하나를 원태인을 넣으려고 한다. 오늘부터 선발로 준비한다"고 밝혔다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com