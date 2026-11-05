4안타 친 타자는 고개 숙이고, 실책 본 감독은 웃었다…디아즈, 너를 어찌 미워하랴

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 미안해하는 디아즈를 맞이하는 원태인과 박진만 감독의 모습. 수원=허상욱 기자

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[수원=스포츠조선 허상욱 기자] 웃으며 손을 내미는 동료들과 감독 앞에서 디아즈는 허리부터 숙였다. 고개를 깊이 숙인 '폴더 인사'. 승리의 하이파이브 대신 건넨 건 진심 어린 사과였다.

삼성은 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 2차전에서 KT 위즈를 연장 12회 접전 끝에 3대2로 꺾었다. 1차전을 내줬던 삼성은 수원 원정 2연전을 1승1패로 마치며 시리즈를 원점으로 돌렸다.

타격에선 4안타 2타점, '사이클링히트급' 활약을 펼쳤으나 중요한 상황에 수비 실수로 벤치의 간담을 서늘케한 디아즈

이날 그라운드의 주인공은 단연 디아즈였다. 좋은 의미로도, 아찔한 의미로도.

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방망이는 그야말로 불을 뿜었다. 6타수 4안타 2타점. 단타, 2루타, 3루타를 모두 터뜨리며 홈런 하나가 모자란 '사이클링 히트급' 활약을 펼쳤다. 1대1이던 연장 10회초, 균형을 깨는 적시타를 날린 디아즈. 이대로라면 한국시리즈 2차전의 결승타, 그리고 데일리 MVP까지 예약하는 장면이었다.

그러나 10회말 1사 1, 2루. 디아즈는 힐리어드의 타구에 포구 실책을 범해 2대2 동점을 헌납하며 삼성 벤치의 간담을 서늘하게 만들었다.

미안해하는 디아즈를 미소로 맞이하는 원태인

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디아즈를 구한 건 동료들이었다. 삼성 불펜진이 이를 악물고 KT 타선을 틀어막았고 결국 연장 12회 승리를 지켜냈다. 마지막 아웃카운트가 올라가고 나서야 디아즈는 비로소 참았던 숨을 내쉴 수 있었다.

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그리고 그 '폴더 인사'가 나왔다. 더그아웃 앞에서 자신을 맞이하는 원태인에게 그리고 박진만 감독에게 차례로 모자를 벗고 허리를 숙였다. 원태인은 활짝 웃으며 디아즈의 등을 두드렸고 박 감독도 환한 미소로 손을 들어 화답했다. 4안타를 친 타자가 고개를 숙이고 실책을 지켜본 동료와 사령탑은 웃는 묘한 풍경이 펼쳐졌다. 미안함을 털어낸 디아즈가 대구에서 어떤 '보답'을 준비할지 지켜볼 일이다.

박진만 감독에게도 폴더 인사