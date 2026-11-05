'한화 307억 포기' 노시환 탁월한 선택이었다! 양키스 등 내로라하는 구단 링크…빈약한 야수 명단 호재→MLB 도전 '시기적절'

20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. 2회말 무사 노시환이 솔로포를 친 후 하트 세리머니를 하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025..4.20/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 경기장 찾은 한화 이글스 노시환, 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 강우진 기자]한화 이글스와의 11년 총액 307억원의 계약을 포기하고, 메이저리그에 도전하는 노시환이 예상외로 많은 관심을 받고 있다. 당초 'MLB닷컴'의 주목할 오프시즌 메이저리그 FA(자유계약선수) 30인에 들지 못했던 그였지만, 여러 구단이 행선지로 언급되면서 빅리그 입성에 대한 기대는 커지고 있다.

5일 기준 노시환과 링크된 메이저리그 구단은 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스, 토론토 블루제이스, 피츠버그 파이리츠 등이다. 가장 최근에 언급된 구단이 피츠버그였다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

'스포츠 일러스트레이티드'에 따르면 피츠버그는 확실한 주전 3루수를 찾고 있다. 노시환은 지난 8시즌 동안 KBO리그 한화 이글스에서 뛰었다. 그는 957경기에서 타율 0.267, 출루율 0.353, 장타율 0.457, OPS 0.810을 마크했다. 지난 시즌에는 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505, OPS 0.865를 기록했으며, 2루타 21개, 29홈런, 96타점을 올리며 장타력을 과시했다. 피츠버그는 3루수 포지션에서 장타력 있는 자원을 필요로 한다. 2026시즌 피츠버그 3루수들의 홈런은 15개에 불과했다. 다음 시즌 노시환이 피츠버그에 합류한다면 주전급으로 활약할 수 있다는 전망이 나온다.

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2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

양키스는 노시환의 가성비에 주목할 수 있는 팀이다. 포스트시즌 실패로 타선 전반에 재정비가 필요한 시점이다. 다만 스타 플레이어 애런 저지 등 쟁쟁한 선수들을 보유하고 있기에 팀 연봉 부담이 상당하다. 양키스의 상황에서는 비교적 적은 비용으로도 활용할 수 있는 노시환을 영입하는 것이 옳은 선택이라는 분석이 나온다.

반면 토론토는 노시환에게 어울리지 않는 팀이라는 평가를 받았다. 노시환의 수비 능력에 대한 의구심과 25%가 넘는 삼진율 때문이다. 노시환과 함께 포스팅된 3루수 사토 데루아키가 토론토에 더 적합하다는 주장이 나왔다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

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노시환에 대한 긍정적인 평가와 부정적인 평가가 공존하고 있다. 물론 부정적인 평가조차 반갑다. 당초 쟁쟁한 선수들 사이에서 주목 받지 못할 것으로 예상됐지만, 다수의 현지 매체가 노시환의 이야기를 전하고있기 때문이다. 메이저리그 시장에서 노시환의 이름이 꾸준히 거론되는 만큼 더 많은 팀이 그에게 관심을 갖게될 가능성이 크다. 아울러 이번 FA 시장에서는 3루 포지션을 맡을 수 있는 거포가 귀하다. 에인절스의 경우에는 노시환이 리그 평균 정도의 수비만 보여주더라도 팀 전력에 크게 기여할 것이란 전망까지 나왔다. 예년보다 FA 야수 명단의 무게감이 떨어짐에 따라 노시환 역시 여러팀의 영입 명단에 오르내리고 있다. 결과적으로 그의 메이저리그 도전이 시기적절한 선택이었던 셈이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com