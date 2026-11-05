"그냥 맞고 나가. 아이싱 하면 돼" 102구 자청, '텍사스 상남자'는 왜 놀란 라이언을 떠올렸을까. 우승까지 딱 한번 더 남았다[KS]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 7회말 페덱이 강민호의 사인을 지켜보고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]열흘 동안 3경기에서 던진 투구 수만 무려 300구. 단 한번도 해본 적 없는 강행군인데 꿋꿋하게 버틴다.

텍사스 출신 삼성 외국인 에이스 크리스 페덱이 전설의 대투수 '놀란 라이언'의 헌신을 가슴에 품고 삼성 라이온즈에 한국시리즈 첫승을 선사했다. 시리즈를 1승1패 원점으로 되돌려 놓았다.

페덱은 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 2차전 KT 위즈와의 원정 경기에 선발 등판, 7이닝 동안 102개의 공을 던지며 8안타 1실점으로 반격의 발판을 놓았다.

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페덱의 눈부신 투혼 덕분에 삼성은 연장 12회 승부 끝에 3대2 신승을 거두며 수원 원정 2연전을 1승 1패로 마치고 대구로 향했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3회말 동료들 호수비에 미소 짓는 삼성 페덱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

경기 후 취재진과 만난 페덱의 얼굴에는 피곤함 대신 기쁨이 가득했다.

페덱은 "승리할 수 있어서 기분이 정말 좋다. 연장 12회 긴 승부 끝에 이겨서 대구로 향하는 팀 버스 안 분위기가 훨씬 좋을 것 같다"며 "KT 투수들도 워낙 잘 던져 힘든 경기였지만 (옆에 앉은)디아즈가 홈런 빠진 사이클링 히트로 활약해준 승리를 거둘 수 있었다"고 동료들에게 공을 돌렸다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성 선발투수 페덱이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

페덱은 이번 가을 살인적 일정을 소화하고 있다.

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지난달 26일 KIA와의 플레이오프 1차전 94구→3일 휴식 후 30일 플레이오프 4차전 99구→다시 4일을 쉬고 이날 한국시리즈 2차전 102구까지 소화했다. 최근 열흘 사이 300구를 가까이 던지는 강행군.

하지만 페덱은 덤덤했다. 페덱은 "체력적, 정신적으로 준비를 많이 하고 왔다. 짧은 휴식 후라 몸이 뻐근할 수 있지만 트레이너들이 너무 훌륭하게 관리를 해줬다. 경기장에 서면 아드레날린이 솟구쳐 체력적인 부담은 전혀 없다"고 자신감을 보였다.

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텍사스의 상징 놀란 라이언.

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경험해보지 못한 '300구 투혼'의 원동력으로 자신의 롤모델인 텍사스 레전드 놀란 라이언을 언급했다.

페덱은 "포스트시즌 짧은 기간 300구를 던진 건 생애 처음이다. 신기하게 몸 상태가 괜찮다. 과거 미국에서 텍사스의 놀란 라이언 선수가 늘 4일 정도의 짧은 휴식 후 던졌는데, 그 위대한 선수도 해냈는데 나라고 왜 안 되겠느냐는 생각을 했다"며 "어릴 때 라이언 선수의 하이라이트를 많이 보고 자랐다. 동료 야수들에게도 이야기 한다. 다치거나 아프면 아이싱을 하면 되니, 농담반 진담반으로 '그냥 맞고 나가라'고 말한다"며 텍사스 상남자 다운 투혼을 강조했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회말 1사 2,3루 페덱이 마운드에 오른 최일언 투수코치와 이야기를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

승부처였던 7회 말 마운드에 다시 오른 비하인드도 전했다.

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페덱은 "6회가 끝난 뒤 더그아웃에서 투수코치님과 눈이 마주쳤다. 코치님이 다가오셔서 체력을 체크하며 더 던질 수 있는지 물으셨고, 나는 1초의 망설임 없이 '더 던질 수 있다'고 답했다"며 "7회 타순이 상대 8, 9, 1번으로 연결되는 만큼 우타자 2명을 내가 책임지고 잡겠다고 자청했다. 투구 수를 아끼면 최원준까지 상대하고 이닝을 끝내겠다고 약속했고 그걸 지켜내 기쁘다"고 당시를 회상했다.

'안방마님' 강민호와의 호흡에도 깊은 신뢰를 표했다. 페덱은 "디아즈가 (2회)선제 타점을 올려준 덕분에 리드하고 있는 전광판을 보면서 압박감과 부담감을 내려놓을 수 있었다. 그저 민호 형의 사인을 100% 믿고 제구에만 집중해 던졌다"고 전했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 7회말 위기를 무실점으로 끝낸 페덱이 강민호와 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

전통의 명가 삼성을 12년 만에 왕좌에 다시 앉히기 위해 자신의 팔을 바친 '텍사스 사나이'.

자신의 고향인 텍사스의 상징 놀란 라이언의 기운을 받아 역전 우승을 정조준하고 있다.

우승까지 이제 페덱의 선발 등판은 딱 한번 더 남아 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com