"감독 맡을 준비 됐다" 703홈런 레전드 드디어 꿈 이루나…휴스턴 차기 감독 면접, 그런데 변수 있다?

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[스포츠조선 박상경 기자] 앨버트 푸홀스가 휴스턴 애스트로스 차기 감독 후보로 떠올랐다.

미국 디애슬레틱은 5일(한국시각) '푸홀스가 이번 주 휴스턴의 차기 감독 선임을 위한 면접에 참여한다'고 보도했다. AP통신과 USA투데이도 복수의 관계자를 인용해 같은 내용을 전했다.

푸홀스는 메이저리그 통산 703홈런으로 역대 4위 기록을 쓴 전설이다. 최우수선수(MVP)를 세 차례 차지했고, 올스타에도 11차례 선정됐다. 세인트루이스 소속으로 2006년과 2011년 월드시리즈 우승까지 경험했다.

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푸홀스는 현역 시절 휴스턴에 유독 강했다. 휴스턴전에서만 62개의 홈런으로 개인 단일팀 최다 홈런을 기록했다. 2005년 내셔널리그 챔피언십(NLCS)에서는 역전 스리런 홈런을 치면서 세인트루이스의 월드시리즈 진출을 도운 바 있다.

이번 선임은 절친의 의지가 작용한 것으로 보인다. 지난달 31일 휴스턴의 신임 단장으로 선임된 랜디 플로레스는 푸홀스와 세인트루이스에서 함께 뛰었던 옛 동료다. 플로레스는 2004년부터 2008년까지 세인트루이스 소속으로 활동했다. 푸홀스와 함께 2006년 월드시리즈 우승을 경험했다. 이후 세인트루이스 프런트에서 스카우팅 디렉터와 단장 보좌역을 맡았던 플로레스는 이번에 휴스턴 단장으로 자리를 옮겼다.

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휴스턴은 2026시즌 정규시즌 81승81패로 아메리칸리그 서부지구 우승을 차지했다. 그러나 시카고 화이트삭스와의 와일드카드시리즈에서 2연패하며 탈락했다. 결국 휴스턴은 지난달 14일 조 에스파다 감독과 재계약하지 않기로 결정했다. 앞서 8월에는 데이나 브라운 단장도 팀을 떠났다.

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푸홀스는 메이저리그 감독 경험은 없다. 하지만 2024~2025시즌 도미니카공화국 윈터리그의 레오네스 델 에스코히도 감독을 맡아 팀을 우승으로 이끌었다. 이어 2025년 캐리비안시리즈에서도 정상에 올랐다. 지난 3월 열린 2026년 월드베이스볼클래식(WBC)에서는 도미니카공화국 대표팀 감독으로 나서 4강 진출을 이끌었다. 준결승에서 미국에 패하며 결승 진출에는 실패했지만 국제무대에서도 지도력을 보여줬다.

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푸홀스는 이전부터 메이저리그 감독을 맡고 싶다는 의지를 밝혀왔다. 지난해에는 LA 에인절스와 샌디에이고 파드리스의 감독 선임 과정에서 면접을 봤다. 그러나 에인절스는 커트 스즈키, 샌디에이고는 크레이그 스태먼을 각각 선임하면서 푸홀스의 첫 메이저리그 감독 도전은 무산됐다. 당시 푸홀스는 "야구는 내게 많은 것을 줬다. 이제는 내가 야구에 돌려주고 싶다. 감독이 될 준비가 됐다"고 밝혔다.

푸홀스가 휴스턴 지휘봉을 잡기까지는 풀어야 할 문제도 있다. 현재 에인절스와 체결한 10년 총액 1000만달러 규모의 구단 특별 업무 계약에 묶여 있다. 휴스턴 감독으로 선임된다면 해당 계약을 정리하는 절차가 필요할 수 있다. 휴스턴이 푸홀스 외에도 뉴욕 양키스 벤치코치 브래드 아스머스와 텍사스 레인저스 벤치코치 루이스 우루에타 등을 감독 후보로 검토 중인 부분도 변수다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com