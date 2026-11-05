"국가대표가 여기 왜 왔어?" 안와도 되는 마캠, 자청한 선수가 있다[가고시마 인터뷰]

일본 가고시마 마무리캠프에 참가한 조형우. 사진=SSG 랜더스

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[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]"올해를 이어서 내년까지 잘하고 싶은 마음도 있으니까 쉬고싶지 않았어요. 어차피 겨울에 또 쉬는데요."

SSG 랜더스는 지난 10월 24일부터 일본 가고시마 사쓰마센다이에서 시즌 마무리 캠프를 진행 중이다. 회복이 필요한 1군 주전급 선수들이 대부분 인천, 강화에서 가벼운 운동을 소화하고 있는 반면, 가고시마 마무리캠프는 퍼포먼스 향상이 반드시 필요한 유망주 선수들이 대거 참가했다.

여기에 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀에 발탁된 선수들까지 빠지면서, 가고시마 캠프는 대부분 유망주 선수들이 이름을 올렸다. 캠프 명단에서 포수 조형우의 이름은 다소 의외였다.

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2년 연속 100경기 이상을 뛰면서 팀의 주전 포수로 착실하게 성장한 조형우는 지난 9월 아이치-나고야 아시안게임에도 참가했다. 아시안게임에서의 활약을 바탕으로 이번 APBC 대표팀에도 발탁됐다. 이미 시즌 피로도가 크게 누적된데다 대표팀 일정까지 있는만큼 마무리캠프에서 빠져도 되는 상황이었다. 같은 팀 동료들인 김건우 이로운 김민준은 APBC 대표팀 합숙 훈련에 처음부터 참가했지만, 조형우는 가고시마 마무리캠프에서 팀 훈련을 소화한 후 5일 귀국해 6일 APBC 대표팀에 합류하기로 미리 양해를 구했다.

하지만 조형우는 시즌이 끝나기 전, APBC 대표팀 발탁 여부가 결정되기 전부터 마무리캠프에 대한 의욕을 보인 상태였다. '굳이' 피곤한 일정을 가기로 마음 먹은 이유다. 조형우는 "APBC 명단이 나오기 전에 제게 마무리 캠프 의사를 코치님들이 물어보셨다. 그래서 가고싶다고 말씀 드렸고, APCB 명단이 나온 후에도 다시 물어보셨는데 이미 가기로 한 상태였다. 저는 회복 훈련보다는 이렇게 팀 훈련이 맞는 것 같다. 올해를 이어서 내년까지 잘하고 싶은 마음도 있으니 쉬고싶지 않았다"며 단호하게 이야기했다.

사진=나유리 기자

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올해 여러모로 자신감을 많이 얻은 조형우다. 불과 2년전 가고시마 마무리캠프에서 "보여준 게 하나도 없는 것 같다"며 우울한 절망에 빠져있던 것과 비교하면, 이제는 제법 진짜 주전 티가 난다.

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조형우는 "그땐 진짜 막막했다. 그런데 국가대표에 뽑혔을때 오히려 그때가 가장 생각이 많이 났다. 가장 망했다 싶었던 때인데, 이제는 많이 힘들었기 때문에 생각이 났다"면서 "항상 '잘하고 싶다'고 말로만 한 느낌이었는데, 이제 제가 경기에 나갈 수 있는 사람이 됐고 자신감도 많이 끌어올릴 수 있었다"며 덤덤히 올 시즌을 돌아봤다.

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그는 시즌 초반부터 꾸준히 선발 출전 기회를 받은 것이 자신감 형성에 가장 큰 원동력이 됐다고 했다. 조형우는 "전반기에 조금 안좋았는데도 불구하고 경기를 매일 뛰어야 하는 상황이었다. 오늘 못하면 내일 잘하면 된다, 이런 마음이 드는 순간부터 편해졌고 스스로 자신감이 생겼다"고 밝혔다.

물론 포수라는 포지션의 특성상, 팀 마운드의 기복까지 함께 책임감을 느끼며 스트레스도 적지는 않았다. SSG는 최악의 전반기와 최상의 후반기까지 두루 경험한 롤러코스터 시즌을 보냈다.

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1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회초 2사 1,2루 LG 송찬의 내야 뜬공을 처리하지 못한 SSG 포수 조형우. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

조형우는 "정말 힘들었다. 개인 성적도 안나고, 팀 성적도 안나니 매일매일이 힘들었고 위기라고 생각했다"면서 "이후 아빌라나 김민준이 오면서 여러가지가 맞물려 서로 좋아졌다. 안될 때는 너무 스트레스 받기보다 꾸준히 잘 준비하는 게 중요하다는 것을 깨달았다. 운도 크게 작용하고, 한두 경기로 기죽을 필요도 없다. 마인드 컨트롤을 잘해서 빨리 다음 스텝을 밟아가는 게 가장 중요하다는 걸 알게 됐다"며 올 시즌 자신이 가장 크게 느낀 부분을 설명했다.

묵묵히 운동만 하던 유망주에서, 이제는 "국가대표 포수가 굳이 운동할 필요 있냐"는 이숭용 감독의 농담 핀잔에도 "아닙니다. 하겠습니다"하고 웃으며 받아칠 수 있는 여유도, 자신감도 생겼다. 이숭용 감독도 "포수이기 때문에 이런 모습을 원했는데, 그 모습이 이제서야 나온다"며 조형우의 올 시즌 성장을 뿌듯하게 바라봤다.

'레벨업'으로 마무리 된 조형우의 2026시즌. 이제 한단계 올라선 상태에서 시작될 2027시즌이 어떤 모습일지, 긴장을 풀지 않고 뛰는 지금의 노력이 또 한번의 성장을 가져올지 무척 궁금해진다.

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가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com