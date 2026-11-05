장현석 대반전! 'ERA 5.42'에도 다저스 유망주 톱10 진입…평가 급상승 이유는

사진출처=장현석 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 장현석이 LA 다저스 유망주 순위 톱10에 진입했다.

다저스 소식을 다루는 트루블루LA는 5일(이하 한국시각) '베이스볼 프로스펙터스(BP) 선정 다저스 유망주, 외야수들이 상위권 장악'이라는 제목으로 2027시즌 유망주 평가 결과를 전했다. BP가 발표한 다저스 구단 유망주 순위에서 한국인 우완 투수 장현석이 10위에 올랐다. 2026시즌을 앞두고 발표한 순위에서는 21위였지만 불과 1년 만에 11계단 상승했다.

사진출처=장현석 SNS

마산 용마고를 졸업하고 2024년 다저스에 합류한 장현석은 루키리그에서 평균자책점 8.14로 고전했다. 이후 싱글A로 승격해 5경기 평균자책점 2.19를 기록하며 반등했다. 2025년에는 싱글A 랜초쿠카몽가에서 13경기 40⅔이닝에서 승리 없이 2패, 평균자책점 4.65, 탈삼진 54개를 기록했다. 탈삼진 능력은 돋보였지만 제구와 이닝 소화 능력에서 보완해야 할 부분이 적지 않았다. 부상으로 정상적인 시즌을 보내지 못한 점도 아쉬움으로 남았다.

Advertisement

올해 역시 출발은 좋지 않았다. 싱글A 온타리오 타워 버저스에서 16경기(선발 14경기) 67이닝 3승3패, 평균자책점 5.91에 그쳤다. 85개의 삼진을 잡아냈지만 29개의 볼넷을 허용했다. 피안타는 68개였고 피홈런도 9개를 맞았다. 하지만 7월 말 하이싱글A 그레이트레이크스로 승격한 뒤 4경기 모두 선발 등판, 14⅓이닝을 던지며 2승 무패, 평균자책점 3.14를 기록했다. 볼넷 3개를 내주는 동안 탈삼진 23개를 잡아내는 인상적인 활약을 펼쳤다. 올해 마이너리그 전체 성적은 20경기 5승3패, 평균자책점 5.42, 81⅓이닝, 탈삼진 108개.

사진출처=장현석 SNS

시즌 전체 평균자책점만 보면 인상적인 성적이라고 보기는 어렵다. 그러나 시즌 후반의 변화와 하이싱글A에서 보여준 탈삼진 능력이 유망주 평가에 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다. BP의 제프리 파터노스트로 평가위원도 장현석의 잠재력에 주목했다. 그는 "장현석이 구단 내 최상위권 투수 유망주들과 함께 평가받지 못하는 유일한 이유는 한 시즌을 온전히 마운드에서 보내지 못한다는 점"이라고 지적했다. 구위 자체보다 부상과 내구성이 더 큰 과제라는 평가다.

Advertisement

결국 장현석이 2027년에는 건강한 몸 상태로 꾸준히 선발 로테이션을 소화할 수 있을지가 향후 평가에 중요하게 작용할 것으로 보인다.

Advertisement

사진출처=장현석 SNS

한편, BP는 호수에 데 파울라를 다저스 최고 유망주로 꼽았다. 올해 더블A 털사에서 타율 0.303, 27홈런 104타점 31도루, OPS(출루율+장타율) 0.948을 기록한 데 파울라는 지난 9월 오타니 쇼헤이가 부상자 명단에 오르자 빅리그로 승격됐다. 정규시즌 11경기에서 타율 0.323, 1홈런 7타점, OPS 1.081을 기록한 그는 포스트시즌 엔트리까지 합류하면서 시즌을 마감했다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com