"그가 살아있었더라면, KS 페덱을 보고 뭐라고 했을까" 무쇠팔 故최동원 2026년 스포츠영웅 선정[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]'무쇠팔' 고 최동원이 2026년 대한민국 스포츠영웅에 선정됐다.

대한체육회는 지난달 27일 제5차 스포츠영웅선정위원회를 개최하고, 고 최동원을 2026년 대한민국 스포츠영웅으로 선정했다. 대한체육회는 12월 중 대한민국 스포츠영웅 헌액식을 통해 고 최동원 영웅의 업적을 기릴 예정이다.

'부산이 낳은 불멸의 야구인' 고 최동원 영웅은 1984년 한국시리즈에서 4승을 거두며 롯데 자이언츠의 구단 역사상 첫 우승을 이끌었다. 롯데 자이언츠 소속으로 삼성 라이온즈와 맞붙어 7차전 중 무려 5경기에 등판해 1·3·5·7차전 선발 등판을 포함해 4승을 거뒀다. 특히 7차전에선 9이닝 완투로 롯데의 창단 첫 한국시리즈 우승을 이끌었고, 당시 "마, 함 해보입시더!"라는 한마디는 부산의 정신을 보여주는 어록으로 야구 팬들 사이에 두고두고 회자되고 있다. 1984년 한국시리즈에 올라간 롯데가 극도로 힘겨운 상황에 내몰렸을 때 강병철 감독의 지시를 받은 최동원 선수가 남긴 말로 알려져 있다. 최동원은 정규시즌에도 284⅔이닝을 던져내는 등 엄청난 투혼과 승부사 기질, 기대를 저버리지 않는 불꽃투로 팬들의 사랑을 한몸에 받았다. '무쇠팔'이라는 별명에는 단순히 공이 빠르고 어깨가 강한 투수라는 뜻이 아니라 팀이 필요로 할 때면 언제나 끝까지 마운드를 지켜낸 고 최동원의 강인함과 투혼이 담겨 있다. 또 국가대표로 1977년 대륙간컵과 1982년 세계야구선수권 우승에 기여하는 등 국내외 무대에서 뛰어난 활약을 펼치며 한국 야구 발전과 국위선양에 공헌했다. 프로야구 통산 8시즌 248경기에 출전해 103승, 26세이브, 1019탈삼진, 평균자책점 2.46을 기록했으며, 은퇴 후에도 지도자, 해설위원, 한국야구위원회(KBO) 경기운영위원, 국가대표팀 전력분석원 등으로 활동하며 2011년, 53세의 나이에 대장암으로 세상을 등질 때까지 한국 야구 발전에 기여했다.

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대한민국 스포츠영웅은 뛰어난 업적을 통해 국위선양과 한국 스포츠 발전에 기여하고, 청소년과 현역 선수들에게 귀감이 되는 체육인을 선정하는 제도다. 대한체육회는 후보자 추천 및 심사를 통해 최종후보자를 선정한 후, 업적평가와 국민지지도 조사 결과 등을 종합적으로 고려해 스포츠영웅선정위원회에서 최종 선정한다.

유승민 대한체육회장은 "고 최동원 영웅은 불굴의 투지와 도전정신으로 한국 야구 역사에 큰 발자취를 남긴 전설적인 선수"라면서 "이번 스포츠영웅 선정을 통해 고인이 남긴 업적과 정신이 다시 한 번 조명되고, 미래세대 선수들에게도 큰 귀감이 되기를 바란다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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