18번 에이스가 FA 선언하자 곧바로 백기. 3연속 가을야구 실패 히로시마의 어쩔수 없는 현실, 이왕이면 보상선수 좋은 소프트뱅크로

히로시마 에이스 모리시타가 FA로 시장에 나왔다. 소프트뱅크와 요미우리, 요코하마가 모리시타 영입전에 뛰어들었다. 자금력이 떨어지는 히로시마는 에이스를 지킬 여력이 없다. 사진캡처=히로시마 카프 SNS

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어쩔수가없다.

3년 연속 가을야구 실패. 전력 재정비가 필요한데 에이스가 FA(자유계약선수)를 선언해 시장으로 나갔다. 소속팀 히로시마 카프도 팬들도 '그동안 고마웠다'라며 이적을 받아들이는 분위기다. 자금력이 떨어지는 히로시마는 경쟁력 있는 내부 FA를 지킬 형편이 못 된다. 오랫동안 그랬다. 히로시마 4번 타자 출신인 아라이 다카히로 감독도 FA로 한신 타이거즈로 이적했다가 복귀했다.

히로시마의 우완 모리시타 마사토(29)가 4일 FA 신청을 했다. 구단 안팎에서 누구나 예상했던 수순이다. 모리시타는 메이지대학을 졸업하고 2020년 신인 1순위 지명으로 입단했다. 첫해 10승(3패)-평균자책점 1.91을 기록하고 신인왕에 올랐다. 그는 2021년 도쿄올림픽 우승 멤버다. 미국과 결승전에 선발로 5이닝 3안타 무실점 호투를 하고 금메달을 목에 걸었다.

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지난 7년간 선발로만 157경기에 나가 60승(59패)을 올렸다. 7년 연속 120이닝 이상을 던졌다. 세 차례 두 자릿수 승을 거두고, 평균자책점 2.84를 기록한 등번호 18번 에이스다.

올해는 두 번의 완투를 포함해 23경기에 등판했다. 7승11패, 평균자책점 3.60. 최약체인 타선 지원을 못 받았다. 승운도 안 따랐다. 히로시마는 올해 팀 타율 0.223으로 양 리그 12개팀 중 꼴찌를 했다. 그런데도 감독의 동생인 아라이 료타 1군 타격코치가 유임됐다.

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모리시타를 두고 쟁탈전이 벌어질 것 같다. 특급 전력이 시장에 나오면 꼭 등장하는 팀들이 있다. 재팬시리즈 2연패를 달성한 소프트뱅크 호

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모리시타는 2020년 신인 1지명으로 입단해 7년 연속 120이닝 이상을 책임졌다. 사진캡처=히로시마 카프 SNS

크스와 마쓰이 히데키가 지휘봉을 잡은 요미우리 자이언츠, 신흥 강자 요코하마 베이스타즈다.

후쿠오카 인근 오이타 출신인 모리시타에게 규슈를 연고지로 하는 소프트뱅크는 고향팀이다. 요미우리는 내년에 3년 만의 센트럴리그 1위, 15년 만의 재팬시리즈 우승을 노린다. 일본의 스포츠전문지 스포츠호치는 5일 요미우리가 모리시타 영입을 위해 본격 조사에 들어갔다고 보도했다.

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히로시마 입장에선 모리시타가 같은 센트럴리그 소속인 요미우리, 요코하마보다 퍼시픽리그의 소프트뱅크 이적이 유리하다. 소프트뱅크는 일본프로야구에서 유일하게 4군까지 운영한다. 올 시즌 118명을 보유할 정도로 선수층이 두텁다. 모리시타가 소프트뱅크로 간다면 보상 선수로 즉시 전력을 확보할 수 있다.

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히로시마는 아라이 감독이 취임한 2023년 한신 타이거즈에 이어 2위를 했다. 새로운 리더십으로 첫해 반짝하고 말았다. 2024년 요코하마에 밀려 4위를 하고 지난해 5위로 떨어졌다. 올해는 마약 성분이 담긴 전자 담배, '좀비 담배'가 구단을 휩쓸었다. 일부 선수가 경찰에 체포되거나 조사를 받았다. 어수선한 분위기에서 4위를 했다.

히로시마는 올해까지 3년 연속 포스트시즌 진출에 실패했다. 올해는 좀비 담배로 인해 팀 분위기가 어수선했다. 사진캡처=히로시마 카프 SNS

구단은 시즌 종료를 앞두고 아라이 감독 재신임을 발표했다. 또 시즌 종료와 함께 '좀비 담배' 연루 의혹을 받아온 지난해 타격왕 고조노 가이토를 방출했다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com