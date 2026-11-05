"사실상 제로" LAD 단장, '큰 수술만 3번' 오타니의 현실, 김성준 등 마이너 투타겸업 5~6명 성공 가능성은?

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 부상자 명단에 등재돼 있던 지난 9월 20일(한국시각) 다저스타디움에서 훈련을 하던 중 잠시 쉬고 있다. AFP연합뉴스

김성준이 2025년 5월 텍사스 레인저스와 입단 계약을 한 뒤 관계자들과 포즈를 취하고 있다. 사진=MLB.com 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]오타니 쇼헤이가 메이저리그에 진출한 지 9년, 투타 겸업을 본격화한 지 6년, 이른바 '오타니 룰'이 도입된 지 5년이 지났지만, 그의 뒤를 이을 만한 빅리거는 아직 나타나지 않고 있다.

메이저리그 야구 규칙 5.11에 명시된 '오타니 룰'의 적용을 받는 선수는 오타니 외에는 없다. 마이너리그에도 투타 겸업을 온전히 수행하는 선수가 사실상 없다. '제2의 오타니'를 기대하기 어렵다는 게 현지 전문가들의 지배적인 예상이다.

애틀랜타 마이클 해리스 2세, 뉴욕 메츠 카슨 벤지, 클리블랜드 조 아델은 입단 시 투수로 주목을 받았지만 결국 외야수로 전향했다.

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캔자스시티 잭 캐글리온과 샌프란시스코 브라이스 엘드리지는 입단 때 투타 겸업 기회를 약속받고도 실제론 야수로 특화됐고, 샌디에이고 제이크 크로넨워스, 메츠 놀란 맥클린은 마이너리그에서 투타를 병행하다 메이저리그 승격 후에는 각각 야수, 투수에 집중하고 있다.

지난 9월 토론토에서 FA가 된 마이클 로렌젠이 그나마 투타 겸업에 가장 근접했던 선수였으나, 지난 5년간 메이저리그 타석에 들어선 적은 없다.

토론토 블루제이스 마이클 로렌젠. AFP연합뉴스

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투타에서 모두 재능이 있다고 평가받았던 이들은 왜 겸업을 포기했을까.

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해리스는 지난 9월 ESPN에 "투타 겸업을 해봤으면 어땠을까 하는 생각이 들기도 하지만, 지금은 팔이 아프지 않으니, 현재의 상황에 만족한다"고 했다. 투수를 겸했다면 훨씬 잦은 부상에 시달렸을 것이라는 얘기다.

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빅리그 투수 출신인 브랜든 곰스 LA 다저스 단장은 오타니와 같은 선수가 나타날 확률에 대해 "사실상 제로(close to zero)"라고 했다.

그는 "메이저리그에서 지명타자 기준점은 매우 높아 꾸준히 선발로 등판하면서 지명타자 조건을 충족하기란 굉장히 어렵다. 누가 그런 일을 할 수 있을지 모르겠다"면서 "고도의 기술이 있어야 하고 신체적, 정신적으로도 타고나야 한다"고 설명했다.

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"이제는 둘 중 하나를 포기하라"는 압박을 무시할 수 있을 정도로 투타 기량을 발휘하는 건 불가능하다는 얘기다.

샌디에이고 파드리스 제이크 크로넨워스. Imagn Images연합뉴스

오타니 룰의 적용을 받으려면 당해 시즌과 그 다음 시즌 투수로 최소 20이닝, 야수로 최소 20경기 및 경기당 3타석 이상 소화해야 하는데, 현실적으로 이런 조건을 충족하기는 매우 어렵다는 것이 이들의 생각이다.

크로넨워스는 "너무 부담스러운 조건들이다. 그렇지 않다면 훨씬 많은 선수들이 투타 겸업을 시도했을 것이지만, 지금은 하기가 너무 힘들다"고 토로했다.

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엘드리지는 "투타 겸업 기회가 유지됐단 좋았을 것이고 잘 해낼 수 있었을 것 같기도 하지만 지금에 만족한다. 만약 두 가지를 병행했다면 이 나이에 지금 자리를 얻기는 힘들었을 것"이라며 안도감을 나타냈다.

2017년 드래프트 1라운드 전체 4순위로 탬파베이의 지명을 받았던 브랜던 맥케이는 1980년대 데이브 윈필드 이후 대학 최고의 투타 겸업으로 각광받았으나, 입단 후 잦은 부상으로 2019년 한 시즌 투타 겸업을 잠시 수행한 뒤 마이너리그를 전전하다 짧은 선수 생활을 마감했다.

2019년 탬파베이 레이스 시절의 브렌던 맥케이. AP연합뉴스

맥케이 이후 투타 겸업 자격으로 드래프트를 통과한 선수는 대략 5~6명이다. 텍사스 김성준과 조시 오웬스, 애?윷뮷슬 모리 쇼타로, 보스턴 콘래드 케이슨, 신시내티 케니 이시카와(입단 예정) 등이다. 하지만 이들 대부분은 루키 레벨 또는 싱글A 소속이다.

김성준의 경우 올해 루키 레벨과 싱글A에서 타자로 57경기에 출전해 타율 0.287, 8홈런, 8도루, OPS 0.915, 투수로는 8경기에서 선발등판해 14⅔이닝을 던져 평균자책점 1.84, 18탈삼진, WHIP 1.16을 기록했다. 가능성이 보이지만, 메이저리그에 오르려면 최소 2~3년은 더 기다려야 하고 아울러 투타 기량을 최고 수준으로 함께 끌어올려야 한다.

올해 32살의 오타니는 최근 4년 간 3차례의 큰 수술을 받는 등 신체적 한계를 노출해 왔다. 결국 올해 무릎과 이두근 부상으로 후반기와 포스트시즌서 투수를 포기했고 타자로도 부진했다. 투타 겸업 지속성에 '빨간 불'이 켜진 상태다.

부산고 하현승이 지난 9월 21일 KBO 신인 드래프트 1라운드 1순위로 키움의 지명을 받은 뒤 소감을 밝히고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com

KBO 역대 최고액인 16억원의 계약금을 받고 입단한 부산고 투타 겸업 하현승에 대해 키움 구단은 "한국의 오타니로 성장해주길 바라는 마음으로 계약금을 결정했다"고 했다.

그가 투타에서 최고 수준의 기량을 연마할 때까지 얼마나 기다려야 할까. 미국 야구의 사례를 봤을 때 전망이 그리 밝은 것은 아니다. 전문가들은 하현승에 대해 투수 재능을 더 강조하고 있다. 미국과 일본서도 아마추어 시절 투수와 타자에서 모두 두각을 나타냈던 선수가 프로 입문 후엔 결국 한쪽을 선택했다는 게 현실이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com