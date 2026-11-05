롯데는 실패했던 30대 리더십…31세 사장+36세 단장 '머니볼 시즌2' 결말은

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 선수들이 미팅을 갖고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 박상경 기자] 파격적인 변화는 어렵지 않다. 그러나 성공은 별개의 문제다.

올해도 가을야구행에 실패한 롯데 자이언츠는 그 적절한 예다. 2017년 준플레이오프 진출 이후 수많은 변화와 리더십 교체를 통해 반등을 노렸지만, 그 결과는 7A7887777이었다. 내년에도 포스트시즌에 진출하지 못하면 역대 최장 기록인 10년 연속 진출 실패 타이 기록을 세운다. 새롭게 지휘봉을 잡은 이동욱 감독의 어깨가 무거울 수밖에 없다.

한때 롯데도 혁신적인 변화를 선도한 바 있다. KBO리그 최초로 30대 단장 시대를 열었다. 선임 당시만 해도 메이저리그 프런트 경력으로 관심을 모았다. 그러나 결과적으로 실패였다. 선수 육성과 FA투자 실패는 그렇다 쳐도, 현장과 불협화음까지 빚는 등 혁신적 프로세스와는 거리가 한참 먼 행보에 그쳤다. 또 다시 리더십 교체가 이뤄졌으나 그 후유증은 지금까지 이어지고 있다. 명장으로 불리는 김태형 감독 체제로 3시즌을 보냈음에도 제대로 된 투자를 하지 못하면서 가을야구에 오르지 못하는 결과로 이어졌다.

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이런 스토리를 돌아보면 메이저리그 약체의 대명사 애슬레틱스가 최근 시도하는 변화가 어떤 방식으로 이뤄지고 있는지는 꽤 참고해 볼 만하다.

내년부터 애슬레틱스는 31세 사장과 36세 단장이 팀을 이끈다. 애슬레틱스는 5일(이하 한국시각) 밀워키 브루어스에서 선수 육성 및 경기력 부문 수석 부사장을 맡았던 캠 카스트로(36)를 신임 단장으로 선임했다. 애슬레틱스는 지난달 19일 테일러 스미스(31)를 야구운영사장으로 선임한 바 있다. 스미스가 구단 야구 부문 전체를 총괄하고, 카스트로가 그의 지휘 아래 단장 업무를 수행한다. 빌리 빈 단장 체제에서 '머니볼'로 메이저리그 선수 평가 시스템을 바꿨던 애슬레틱스의 30대 리더십은 큰 관심을 끌고 있다.

사진출처=애슬레틱스 SNS

사진출처=애슬레틱스 SNS

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애슬레틱스 인사의 핵심은 나이가 아닌, 확실하게 검증된 실력이다.

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조지아대 통계학 석사 출신인 스미스는 탬파베이 레이스에서 7시즌 동안 연구개발 부문에서 일했다. 2024년부터는 보스턴 레드삭스로 자리를 옮겨 야구 연구개발과 데이터 분석, 선수 평가 및 육성 시스템을 총괄했다. 카스트로는 2019년 밀워키 산하 싱글A 구단의 투수코치로 합류한 뒤 마이너리그 투수 코디네이터, 투수 육성 디렉터 등을 거쳤다. 이후 선수 육성 및 경기력 부문 수석 부사장까지 승진했다. 구단 프런트와 현장 코칭스태프를 연결하며 선수 육성 시스템을 구축하는 역할을 맡았다. 그가 몸담았던 밀워키는 올해 창단 첫 월드시리즈 우승을 차지했다.

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특히 밀워키는 메이저리그에서도 시장 규모가 작은 구단이다. 고액 연봉 선수를 대거 영입하기보다 유망주를 육성하고 효율적인 선수단 운영으로 경쟁력을 유지했다. 카스트로 역시 이런 시스템의 구축과 발전에 참여한 인물이다. 애슬레틱스가 추구하는 '머니볼'의 방향성과 정확하게 일치한다.

애슬레틱스는 올해 정규시즌 64승98패에 그쳤다. 2021년 이후 5년 연속 승률 5할을 넘기지 못했다. 투수진은 올 시즌 팀 평균자책점 5.51로 메이저리그 전체 29위에 머물렀다. 피홈런은 247개로 구단 역사상 최다였다. 볼넷도 637개나 허용했다. 야수 유망주가 많다는 평가를 받고 있으나 투수진 문제를 푸는 게 급선무다.

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스미스는 카스트로 영입에 대해 "캠은 야구계 최고의 선수 육성 전문가 가운데 한 명"이라며 "승리할 수 있는 팀을 만드는 시스템과 과정을 구축해온 검증된 인물"이라고 평가했다. 이어 "그의 경험과 전문성은 나와 구단 구성원들에게 큰 도움이 될 것"이라고 기대했다. 카스트로도 "애슬레틱스는 위대한 역사를 지닌 구단이다. 팬들이 자랑스러워할 수 있는 팀과 문화, 조직을 만들고 싶다"고 밝혔다.

바꾼다고 해서 성공이 보장되는 건 아니다. 누구나 인정할 수 있는 실력, 그에 대한 철저한 검증이 우선이다. 애슬레틱스가 시도하는 변화가 메이저리그에 또 새 바람을 일으킬 지 주목된다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com