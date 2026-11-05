육성선수가 기적을 써내렸다...얼굴 하얗게 질린 첫 KS 타석, 번트도 못 대다 어떻게 그런 타격을

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 12회초 1사 1루 김상준이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 김용 기자] 어떻게 안타를 친 거지.

삼성 라이온즈는 평생 잊지 못할 천금의 승리를 만들었다. 4일 수원케이티위즈파크에서 열린 한국시리즈 2차전. 연장 12회 접전 끝에 2대1로 신승했다. 양팀 모두 이길 수 있는 숱한 찬스를 잡았지만 잡지 못하다, 결국 연장 12회초 나온 KT 오윤석의 통한의 실책으로 삼성이 어부지리 승리를 거뒀다. 피가 마르는 승부였다.

만약 삼성이 졌다고 가정해보자. 원정 2연전 2패. 안그래도 플레이오프를 5차전까지 치르며 체력을 많이 소모하고 왔다. 그런 와중에 2패를 당하는데, 그것도 2차전 모든 힘을 불사른 대가가 없었다면 아마도 시리즈 포기 분위기가 만들어졌을 가능성이 높았을 것이다. 하지만 기적같은 역전승을 따내며 '우리도 우승할 수 있다'는 자신감을 얻었다.

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위에서 언급한대로 하이라이트는 12회초였다. 이미 필승조는 다 쓴 상황. 야수 중 주전급 선수들도 대주자, 대수비 등으로 교체된 시점. 어떤 팀이 투-타 집중력을 발휘하느냐의 싸움.

KT과 좌완 오원석을 올린 가운데, 선두 박승규가 안타를 치고 출루했다. 찬물이 끼얹어지는 듯 했다. 이날 쾌조의 타격감을 과시하던 디아즈가 병살타성 타구를 날린 것. 병살타 판정을 받았지만, 비디오 판독으로 디아즈가 1루에서 산 게 확인돼 가슴을 쓸어내린 삼성.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 12회초 1사 1루 김상준이 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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문제는 다음이었다. 타자는 김상준. 지난해 육성선수로 입단해 올해 정식 선수가 된 선수. 올해 백업으로 62경기를 뛰기는 했지만, 과연 생애 한국시리즈 첫 타석 중압감을 어떻게 이겨낼지 걱정이 앞설 수밖에 없었다. 김상준은 10회말 위기 상황서 류지혁과 교체돼 대수비로 출전했다. KIA 타이거즈와의 플레이오프에서도 1경기 교체로 들어가지만, 방망이를 칠 기회는 없었다.

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여기서 아웃 카운트만 늘어나면 득점 확률이 떨어질 수밖에 없었다. 그래서인지 보기 드문 장면이 나왔다. 자의인지, 벤치 지시였는지는 모르지만 번트 자세를 취했고, 1B1S 상황 3구째 번트를 시도하다 파울에 그쳤다. 정말 승부처라 생각되면, 1사에도 주자를 2루에 보내고 다음 타자 안타를 기대하는 경우가 있다. 하지만 덜덜 떠는 모습이 역력했던 김상준은 번트조차 쉽게 성공시키지 못했다. 긴장한 탓인지, 번트를 대다 방망이를 들어올려버렸다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 12회초 1사 1,2루 이재현의 투수 앞 땅볼때 오윤석이 1루주자 김상준을 잡아낸 뒤 1루 악송구를 범하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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그런데 이게 웬일. 1B2S 불리한 볼카운트에서 오원석의 몸쪽 체인지업을 기가 막히게 잡아당겼다. 타자가 대응하기 어려운 코스였는데, 짧은 궤적으로 방망이를 돌려 컨택트에 집중하는 모습이 인상적. 이 공이 우익수 앞으로 향했고 1사 1, 2루 찬스가 연결됐다. 이 안타 덕에 그 다음 이재현 투수 땅볼 때 상대 오윤석의 실책이 나와 삼성은 귀중한 결승점을 얻을 수 있었다.

플레이오프, 한국시리즈 엔트리에 들어온 것만도 영광인데 프로 데뷔 후 첫 한국시리즈 타석에서 안타를 쳤고, 이 안타로 팀이 승리까지 따냈다. 김상준에게는 평생 잊을 수 없는 추억이 됐을 듯 하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com