[오피셜]LG 158km 강속구 잡았다. 트리스탄 벡과 87.5만달러 계약. 염갈량 "내가 LG와서 뽑은 제일 좋은 투수." LG로고 아래서 계약이라니...

LG 새 외국인 투수 트리스탄 벡. 사진제공=LG 트윈스

LG 새 외국인 투수 트리스탄 벡. 사진제공=LG 트윈스

트리스탄 벡. AP연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]"내가 LG 와서 뽑은 제일 좋은 투수다."

LG 트윈스가 내년시즌 우승을 위해 강속구 외국인 투수를 잡았다.

LG는 5일 새 외국인 선수 트리스탄 벡 (Tristan Robert Beck)과 총액 87만8000달러(계약금 30만달러, 연봉 57만 8000달러)에 입단 계약을 합의했다.

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트리스탄 벡은 미국 국적의 우완 투수로 2018년 4라운드 전체 112번으로 애틀랜타 브레이브스에 입단하여, 2023년 샌프란시스코 자이언츠에서 메이저리그에 데뷔했다. 메이저리그 통산 4시즌 85경기(선발 5경기) 176⅔이닝 동안 5승 3패 평균자책점 4.08을 기록했다. 또한 마이너리그에서는 통산 115경기(선발 62경기) 345⅓이닝 23승23패 평균자책점 4.82를 기록했다.

트리스탄 벡은 "KBO 명문구단인 LG트윈스에 합류하게 되어 영광이다. LG 트윈스 팬들이 리그에서뿐만 아니라 전 세계적으로 가장 열정적이라는 소문을 들었다. 그렇게 뜨거운 응원을 받으며 뛰는 게 어떤 기분인지 빨리 느끼고 싶다. 최대한 많은 이닝을 소화하며 다음 시즌 팀이 최고의 성적을 내는데 도움이 되는 투수가 되겠다"라고 합류한 소감을 말했다.

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LG 구단은 "트리스탄 벡은 리그 정상급 구위의 빠른공과 결정구인 스위퍼 외에도 다양한 구종을 구사하며, 이를 바탕으로 타자의 유형을 가리지 않고 효과적으로 승부할 수 있다는 강점이 있다. 트리스탄 벡이 미국 무대에서 여러 역할을 수행하며 많은 경험을 쌓은 만큼, KBO의 새로운 환경에서도 순조롭게 적응할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

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최고 158㎞의 강속구를 지닌 투수로 예전부터 KBO리그 팀들의 영입 리스트에 있던 선수로 알려져 있다. 이번에 샌프란시스코 40인 로스터에서 빠지면서 아시아 구단으로 올 것으로 예상됐고 국내 구단 여러곳이 그에게 러브콜을 보냈으나 그의 선택은 LG였다.

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LG 염경엽 감독은 4일 이천 마무리캠프에서 새 외국인 투수 영입 계획에 대해 "새로 오는 투수가 내가 LG에 와서 뽑은 투수 중 제일 좋다"면서 "155㎞ 이상의 강속구와 결정구를 가지고 있다"라며 기대감을 드러냈었다. 그리고 곧바로 LG가 벡의 영입을 발표했다.

벡은 한국에 와서 메디컬 체크까지 받고 계약에 이른 것으로 알려졌다. LG가 영입 보도자료에 LG 구단 로고가 박힌 곳에서 그의 사진을 찍었다는 것은 그가 한국에 왔었다는 방증이다.

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벡의 영입에 '효자' 오스틴 딘의 입김도 작용했다는 후문이다. 여러 구단이 영입 의사를 밝혔을 때 친분이 있던 오스틴이 LG에서 함께 뛰자고 홍보를 열심히 했고, 그것이 벡의 마음을 움직인 원인 중 하나였다고 한다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com