'NC 김주원 관심' 필라델피아 대반전! 한화 노시환까지 영입 후보 거론…"투자 대비 효율 훌륭"→박찬호·김현수 이어 '한국 시장 공략"

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC-삼성전. 9회초 2사 2루 김주원이 투런포를 친 후 환영받고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.9.1/

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[스포츠조선 강우진 기자]NC 다이노스 김주원에게 꾸준한 관심을 가져온 필라델피아 필리스가 노시환을 영입 후보로 거론하고 있다는 소식이 들려온다.

'댓 볼스 아우타 히어'는 5일(한국시각) '필라델피아에는 3루 자리에 공백이 생겼다. 오랫동안 3루를 지켜온 알렉 봄은 이번 겨울 처음으로 FA 자격을 얻었다'며 '흥미로운 대안 중 하나는 KBO리그 한화 이글스가 포스팅한 한국의 슈퍼스타 노시환이다'고 보도했다.

20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. 2회말 무사 노시환이 솔로포를 친 후 하트 세리머니를 하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025..4.20/

그동안 팬들과의 관계 유지에 부침을 겪은 봄은 인상적이지 못했던 시즌을 뒤로하고 필라델피아를 떠날 가능성이 크다. 팀 최고 유망주 에이든 밀러가 다음 시즌 주전 3루수 후보로 확실히 거론되고 있으며, 구단은 FA 시장과 트레이드 시장도 탐색하고 있다. 노시환은 지난 8년 동안 한화에서 활약하며 957경기에서 타율 0.267, 출루율 0.353, 장타율 0.457, 153홈런이라는 성적을 기록했다. 수비력에 대해서는 스카우트들로부터 부정적인 평가를 받기도 했지만, 메이저리그에서도 충분히 제 역할을 할 수 있는 선수로 평가된다.

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9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

매체는 '필라델피아는 특히 일본의 슈퍼스타 사토 데루아키 영입이 무산될 경우 노시환이라는 선택지를 고려해야 한다'며 '봄의 이탈이 유력하고, 밀러는 2026시즌을 사실상 거의 통째로 날린 상황이다. 필리스에는 내부적으로 믿고 맡길 만한 대안이 없다'고 주장했다.

사토와 달리 노시환은 우타자다. 필리스 타선은 수년 동안 좌타자에 치우쳐 있었다. 지난해에는 평균 이상의 타격을 보여준 선수가 브라이스 하퍼와 카일 슈워버 단 두 명뿐이었는데, 이들 모두 좌타자였다. 이러한 타선 구성 때문에 봄은 4번 타순에서 하퍼의 뒤를 받쳐주는 역할을 맡았지만, 이는 그의 실제 능력에 비해 적절하지 않은 기용이었다는 의견이 우세하다. 노시환이 메이저리그에서 얼마나 효과적인 활약을 펼칠 수 있을지는 아직 지켜봐야 한다. 그러나 그가 리그 평균 수준의 타격 생산성만 보여줄 수만 있다면 팀에 유용한 우타자 자원으로 자리를 잡을 수 있다는 게 매체의 의견이다.

2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 리드오프 김주원이 득점 후 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/

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필라델피아가 노시환 영입을 노려야 할 이유는 가성비에 있다.

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매체는 '노시환은 사토만큼 공격적으로 뛰어난 기여를 할 것으로 예상되지는 않는다'면서도 '투자 비용 대비 효율을 따진다면 노시환이 더 경제적인 선택지가 될 수 있다'고 설명했다.

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지금까지 필라델피아 유니폼을 입은 한국 선수는 2009년 박찬호와 2017년 김현수다. 최근 NC 유격수 김주원에 대해 꾸준한 스카우트 활동을 벌인 것을 보면, 필라델피아가 한국 시장 공략에 본격적으로 나서고 있다는 추측이 가능하다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com