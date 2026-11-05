"결국 트레이드할 거면서" TB 라스무센에 268억 구단 역대 최고액 연봉 주기로, "글래스나우도 그랬다"

탬파베이 레이스가 드류 라스무센의 내년 구단 옵션을 시행하기로 해 구단 역사상 최초의 2000만달러 연봉을 주게 됐다. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]1998년 창단 후 세 번째 월드시리즈 우승 도전에도 실패한 탬파베이 레이스는 지난 3일(이하 한국시각) 에이스 드류 라스무센에 걸었던 내년 옵션을 채택했다.

라스무센은 내년 2000만달러(약 268억원)의 연봉을 받고 한 시즌을 소화하면 FA가 된다. 탬파베이 역사상 최초로 연봉 2000만달러를 받는 선수가 탄생한 것이다.

그런데 이를 두고 탬파베이가 라스무센을 트레이드하기 위한 사전 조치라는 해석이 나오고 있다.

Advertisement

ESPN 제프 파산 기자는 이번 오프시즌 트레이드 시장 최대어로 라스무센을 꼽았다. 파산 기자는 '라스무센의 연봉 2000만달러 옵션을 실행한 레이스 구단은 추가적인 트레이드를 하지 않으면 페이롤이 올해 수준을 웃돌 것'이라며 '올해 월드시리즈 무대를 밟은 게 탬파베이 구단주가 페이롤을 늘리고 라스무센을 잔류하도록 부추길까? 아니면 트레이드를 통해 더 많은 것을 얻을 기회가 너무 매력적이라 (라스무센을)포기할까?'라고 전했다.

즉 라스무센을 포기하고 유망주들을 대거 받아들여 새로운 로스터를 꾸릴 가능성이 높다고 한 것이다.

LA 다저스 타일러 글래스나우는 2023년 12월 탬파베이가 트레이드한 유망주였다. AFP연합뉴스

Advertisement

에릭 니앤더 탬파베이 야구부문 사장은 같은 날 시즌 결산 인터뷰에서 "내년 팀 선발진의 중심축으로 라스무센을 활용할 확고한 계획을 갖고 있다"고 밝혔지만, 액면 그대로 받아들이기는 어렵다.

Advertisement

탬파베이는 2023년 시즌이 끝나고 당시 에이스로 성장 중이던 타일러 글래스나우에 대해 같은 취지 발언을 했다가 2개월 뒤 LA 다저스로 트레이드한 전력이 있다. 라스무센에 대해서도 트레이드 가능성을 배제하기 어렵다는 얘기다.

Advertisement

탬파베이는 3년 전 글래스나우를 트레이드할 때 외야수 조니 델루카, 우완투수 라이언 페피오를 다저스로부터 받았다. 두 유망주는 탬파베이 이적 후 성장세를 이어갔다.

델루카는 올해 112경기에서 타율 0.266, 11홈런, 50타점, 17도루, OPS 0.728을 마크, 주전 우익수로 자리잡았다. 페피오는 작년 26경기에 선발등판해 평균자책점 3.60을 올리더니 올시즌에는 31경기에서 167⅔이닝을 투구해 11승12패, 평균자책점 3.86, 167탈삼진을 올리며 정상급 선발투수 반열에 올랐다.

Advertisement

이처럼 FA를 앞둔 주력 선수를 팔아 유망주를 모아 전력을 꾸리는 게 탬파베이의 오래된 구단 운영 방식이다. 라스무센이라고 예외라고 볼 수 없다.

드류 라스무센은 이번 가을야구서 5경기에 등판해 평균자책점 2.20으로 에이스 위용을 자랑했다. AFP연합뉴스

라스무센은 올시즌 30경기에 등판해 172이닝을 던져 16승5패, 평균자책점 2.67, 174탈삼진, WHIP 0.91, 피안타율 0.199를 올리며 커리어 하이를 찍었다. 그는 1995년 7월 생으로 2020년 밀워키에서 메이저리그에 데뷔했고, 2021년 5월 윌리 아다메스(현 샌프란시스코) 트레이드 때 탬파베이로 이적했다.

2016년과 2017년 잇달아 토미존 서저리, 2023년 인터널 브레이스 수술을 받은 그는 2025년부터 풀타임 로테이션을 소화하며 메이저리그 최정상급 투수로 올라섰다. 통산 46승22패, 평균자책점 2.67을 마크 중이다.

Advertisement

지난달 포스트시즌서는 5경기에 선발등판해 28⅔이닝을 투구해 2승1패, 평균자책점 2.20, 31탈삼진, WHIP 0.91, 피안타율 0.202를 기록했다.

만약 탬파베이가 그를 트레이드 시장애 내놓는다면 이번 오프시즌 FA 시장 최대어인 태릭 스쿠벌 못지 않은 관심을 받을 수밖에 없다. 경쟁력을 갖고 싶어하는 구단들이 대거 몰릴 만하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com