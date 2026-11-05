오타니 이대로 끝인가 → "결코 일어나서는 안 될 일이 일어났다"

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) reacts after striking out during the first inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

epa13308276 Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) hits a grand slam home run against Milwaukee Brewers pitcher Dustin May (85) in the second inning during Game 4 of the National League Championship Series between the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers at Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 15 October 2026. (Issued 16 October 2026) EPA/CHRIS TORRES

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 슈퍼스타 오타니 쇼헤이의 시대가 이대로 끝나는 것일까?

오타니는 메이저리그에서 투수와 타자로 동시에 정상급 활약을 펼쳤다. 야구 역사를 새로 쓰며 5년 동안 MVP 4회를 차지했다.

하지만 올해 잔부상에 시달렸다. 체력적 기술적 한계에 직면했다. 후반기에는 투타겸업을 포기했다. 타격 성적도 바닥을 쳤다.

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정점을 찍고 하락세로 접어든 신호탄인지, 일시적 부진인지 야구계 전체가 주목한다. 오타니와 같은 사례가 전무했기 때문에 예측이 어렵다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 후자에 무게를 실었다. 오타니가 올 시즌 가장 마지막 순간에 반등 가능성을 보여줬다는 것이다.

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MLB닷컴은 '결정적인 스윙 하나가 있었다'고 희망을 제시했다.

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MLB닷컴은 '오타니는 지난 두 달 가까이 챈들러 심슨보다 못한 장타력을 보여줬다. 심슨에게는 미안한 말이지만 이런 일은 결코 일어나서는 안 될 일이었다'고 지적했다. 심슨은 통산 홈런 0개, 장타율 0.351의 탬파베이 소속 외야수다.

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매체는 오타니가 그래도 감을 되찾고 시즌을 종료했다고 진단했다.

MLB닷컴은 '오타니가 힘없이 무너지고 빠른 공에 제대로 대응하지 못했다. 2027년을 바라보는 다저스에 큰 우려 사항이 될 뻔했다. 하지만 결정적인 스윙이 하나 나왔다'고 반전을 예고했다.

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내셔널리그 챔피언십시리즈 4차전에 나온 홈런이다.

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani walks to the dugout after striking out during the seventh inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

MLB닷컴은 '4차전에서 오타니가 마침내 제 모습을 찾았다. 단 한 번의 스윙이었지만 의미는 컸다. 8월 18일 이후 처음으로 터뜨린 홈런이자 더스틴 메이를 상대로 기록한 아주 강력한 홈런이었다'고 기뻐했다.

여러 데이터가 '부활'에 힘을 실었다.

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MLB닷컴에 따르면 타구 속도와 방향, 히팅포인트, 배트스피드는 물론 그가 친 공의 구속까지 모두 정상급이었다.

MLB닷컴은 '오타니는 슬럼프 기간 패스트볼에 대한 반응이 그 어느 때보다 늦었다. 8월 19일 이후 오타니는 95마일 이상의 공을 상대로 타율 6할7푼에 그쳤다. 이번 홈런은 95.1마일 커터를 때린 것이다. 그래서 매우 고무적'이라고 평가했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com