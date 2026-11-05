역사에 남을 명승부와 졸전 사이..."이런 야구는 처음" 2차전은 KS 향방 어떻게 바꿀까

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 12회 연장 끝에 삼성이 KT에 승리했다. 승리가 확정되자 포효하는 삼성 배찬승. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 김용 기자] 명승부와 졸전 사이.

삼성 라이온즈와 KT 위즈의 2026 한국시리즈 2차전은 명승부였을까, 졸전이었을까.

KT 이강철 감독은 4일 수원케이티위즈파크에서 열린 삼성과의 한국시리즈 2차전이 끝나고 "야구 하면서, 이런 야구는 처음 해봤다"며 혀를 내둘렀다.

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그도 그럴 것이 혈전이었다. 일단 연장 12회까지 갔다. 삼성이 연장 12회초 천금의 결승점을 내 3대2로 신승했다.

지켜보는 팬들 입장에서는 '명승부'라는 얘기가 나올 수 있었다. 경기 시작부터 끝까지 손에 땀을 쥐게 하는, 쫄깃쫄깃한 승부가 연출됐기 때문이다. 삼성 페덱, KT 고영표 선발 투수들이 잘 던졌다. 페덱과 고영표 모두 약속이나 한 듯 7이닝 1실점 투구를 했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회말 KT 한승택의 내야 뜬볼 타구를 잡다 놓치고 있는 페덱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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그 와중에 양팀 모두 찬스가 없던 것도 아니었다. 1실점이지만 페덱 8안타, 고영표 7안타를 허용했다. 한 팀이 일방적으로 끌려간 것도 아니고, 서로 계속해서 기회를 주고 받았다. 또 그 때마다 믿기 힘든 호수비들도 나왔다. 9회말 1사 2루 끝내기 위기서 팀을 구한 김지찬의 슬라이딩 캐치가 나오니, KT는 연장 10회초 박승규의 우중간 3루타성 타구를 걷어낸 KT 힐리어드의 그림같은 호수비로 맞붙을 놨다.

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양팀 감독들의 지략 대결도 매우 흥미로웠다. 이 감독은 8회 위기 상황서 마무리 박영현을 조기 투입하는 초강수를 뒀다. 삼성 박진만 감독도 비장의 무기 원태인 카드로 맞섰다. 특히 박 감독은 이번 가을 공-수에서 부진한 디아즈를 5번으로 내리는 결정으로 그를 살려냈다. 디아즈는 이날 생애 첫 3루타 포함, 4안타를 몰아쳤다.

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하지만 경기 속을 자세히 들여다보면, 명승부 타이틀에 가려진 졸전이라고 해도 과언이 아니었다. 정규시즌 1, 2위를 차지한 강팀들이 한국시리즈라는 무대의 압박감을 이겨내지 못하고 '고급 야구'를 선보이지 못했기 때문이다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 4회초 고영표가 디아즈에 2루타를 내준 뒤 공을 바꾸고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

삼성 입장에서는 이기도고 아쉬웠던 게 2회 디아즈가 3루타로 선취 타점을 만들어준 후 추가점을 만들 수 있었다. KT 내야는 내야 땅볼 시 1점을 주겠다는 생각으로 전진 수비를 하지 않았다. 류지혁이 유격수 땅볼을 쳤을 때, 컨택트 플레이로 디아즈가 스타트만 끊었다면 KT 유격수 장준원은 1루로 안전하게 송구했을 것이다. 하지만 디아즈가 주저하는 걸 본 장준원이 과감하게 홈으로 송구했고, 디아즈는 홈에서 아웃. 디아즈는 10회초 팀이 어렵게 3-2로 앞서는 점수를 만들어줬는데, 11회말 평범한 땅볼을 잡고 송구하는 과정에 공을 빠뜨리는 허무한 실책으로 팀을 수렁에 몰아넣었다. 이겼기에 다행이었다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 10회말 디아즈의 결정적인 수비 실책으로 동점을 내준 삼성 원태인이 이닝 종료 후 고함을 내지르고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

KT는 이날 리드오프 최원준이 첫 두 타석 2루타와 안타를 치며 밥상을 차렸다. 하지만 2번 김민혁이 연속으로 번트 실패를 한 게 초반 기선을 제압하는 데 치명타가 되고 말았다. 김상수의 부상으로 6번-2루수 중책을 맡았던 류현인은 4회와 6회 주자가 3루에 있는 1사 찬스 두 번을 모두 힘없는 내야 땅볼로 날리고 말았다. 외야 플라이 하나만 나왔다면, 정규 이닝에 경기가 끝났을 수 있는 흐름이었다.

삼성 역시 6회 1사 만루 천금 찬스에서 류지혁이 3B1S 절대적으로 유리한 카운트 통한의 3-2-3 병살타를 쳐 땅을 쳐야했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 디아즈가 박진만 감독에게 폴더 인사를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

3차전을 앞두고 5일 휴식일이 있다지만, 이렇게 모든 걸 쏟아부은 경기 후 후유증은 분명히 있다. 특히 패한 팀에는 더하다. 이 명승부와 졸전 사이의 2차전 결과가 향후 한국시리즈 흐름을 어떻게 바꿀지 모른다. 삼성 선수단이 자신감을 얻은 건 확실해 보인다. 3~5차전을 홈에서 치르고, 후라도-원태인-페덱 가장 강한 선발 3명이 나올 수 있기 때문이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com