"심판 콜 보고 던졌는데…" '대선배' 김현수 항의에도 무덤덤, 스무살 배찬승의 돌부처 멘탈[KS]

배찬승 초구 후 어필하는 김현수. 어리둥절해 하는 배찬승. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

김현수 어필과 주심의 경고에 굳은 표정으로 더그아웃을 박차고 나온 박진만 감독. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

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[수원=스포츠조선 정현석 기자] "'10년은 늙었다'고 느꼈습니다. 그래도 다음 투구를 해야 하니까…"

이런 돌부처 멘탈, 멋지다. 안현민의 파울홈런도, 김현수의 어필과 심판 주의도 이겨냈다.

3-2로 앞선 연장 12회 말 1점 차 외나무다리 승부, 마운드에 오른 2년차 약관의 투수가 씩씩한 투구로 팀 승리를 지켜내며 시리즈를 원점으로 돌렸다.

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삼성 라이온즈 좌완 파이어볼러 배찬승이 팀의 연장 12회 혈투에 마침표를 찍고 팀의 듬직한 마무리투수로 거듭났다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 구자욱이 배찬승과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

등판 직후 배정대를 4구 삼진 처리한 배찬승은 안현민에게 좌측 담장을 훌쩍 넘어가는 대형 파울 홈런을 맞아 가슴을 철렁하게 했다. 하지만 피해가지 않았다. 변화구로 헛스윙 삼진을 솎아내며 포효했다. 배찬승은 경기 후 "파울 홈런이 될 때 '10년은 늙은 것 같다'는 생각을 했다. 가슴이 철렁했지만 다음 승부를 위해 집중했다"고 돌아봤다.

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힐리어드 볼넷으로 2사 1루. 산전수전 다 겪은 19년 대선배이자, 리그 최고 타자 김현수와 만났다.

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배찬승이 발빠른 1루주자를 의식해 빠른 퀵모션으로 초구 151km 바깥쪽 직구 스트라이크를 찔러 넣었다. 타석에서 배트를 어깨에 걸치는 루틴을 하고 있던 김현수가 화들짝 놀라 뒤늦게 타격자세를 취했지만 빠른 공은 이미 미트로 빨려 들어간 뒤였다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 박진만 감독이 배찬승에 박수를 보내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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김현수는 곧바로 타격 준비가 다 되지 않은 상태에서 투구를 했다며 주심을 향해 아쉬움 섞인 항의를 했다. 주심이 이 어필을 받아들였다. 마운드 위 배찬승에게 다가가 '확실히 멈췄다 던지라'고 주의를 줬다.

첫 한국시리즈 마무리 상황. 어린 투수로선 다소 흔들릴 수 있었다.

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화가난 삼성 박진만 감독이 저승사자 같은 무표정으로 더그아웃을 박차고 나왔다. 주심과 이야기를 나누며 신경전이 펼쳐졌다.

하지만 정작 배찬승은 돌부처처럼 덤덤했다. 당시 상황에 대해 "나는 분명 주심의 플레이 콜을 확인하고 평소와 똑같이 던졌다. 그런데 현수 선배님께는 그게 아니었던 것 같다. 심판님의 설명을 듣고 더 확실하게 멈췄다 던지는 템포로 수정했다"고 말했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 경기를 끝낸 배찬승이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

배찬승은 직후 던진 슬라이더가 폭투가 되면서 1루주자를 2루에 보냈다. 득점권, 안타 한방이면동점이 될 상황이었다. 김현수의 어필에 흔들린걸까.

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배찬승은 "압박감을 느꼈다기보다는 '심판이 그렇게 하면 안된다고 하니, 룰을 어기면 안 되니 빨리 수정해서 던졌다"고 담담하게 당시 상황을 설명했다.

결국 배찬승은 김현수를 152km 강력한 직구로 2루 땅볼로 돌려세우며 생애 첫 한국시리즈 세이브를 완성했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 12회말 심판에게 어필하는 KT 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 12회 연장 끝에 삼성이 KT에 승리했다. 승리가 확정되자 포효하는 삼성 배찬승. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

겉으로는 무표정한 '포커페이스'를 유지했지만 속마음은 달랐다.

배찬승은 "가장 마지막 순서로 마운드에 올라 솔직히 정말 많이 떨렸다. 그래도 포커페이스를 유지해야 한다고 생각했다"며 "전반기 부침이 있었지만 대표팀에 다녀오며 좋은 형들의 폼을 보고 나만의 구위와 밸런스를 찾은 게 큰 도움이 됐다"고 시즌 막판 상승세의 비결을 설명했다.

선발과 구원을 오가며 헌신한 형들을 향한 고마움도 잊지 않았다.

배찬승은 "(원)태인이 형이 중간으로 내려와 고생해 줘서 너무 감사하고, 승민이 형이나 태훈이 형도 불펜에서 너무나 잘해주신다"며 "오늘 세이브를 발판 삼아 팀 분위기를 끌어올려 대구 홈 3, 4, 5차전을 연달아 이기고 대구에서 우승 트로피를 들고 싶다"고 당찬 포부를 밝혔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com