충격 소신발언! "정상적인 팬이면 김하성 안 그리워" 두반과 재결합 심혈…"유격수 없어 뼈 아픈 손실"→FA 시장서 가치 시험

사진=애틀랜타 브레이브스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스가 마우리시오 두반과 재계약할 것이란 전망이 나온다. 구단은 다음 시즌을 대비해 김하성의 빈자리를 확실히 메워야 하는 상황이다.

'HTHB'는 5일(한국시각) '애틀랜타가 이번 오프시즌 해결해야 할 과제와 원하는 영입 대상이 많지만, 가장 큰 문제는 현재 팀에 유격수가 없다는 사실이다'며 '김하성과 두반을 모두 FA로 잃는 상황을 가정하면 이는 상당히 심각한 문제다'고 보도했다.

애틀랜타가 지난 시즌 부진했던 김하성을 다시 데려올 가능성은 희박하다. 다만 두반과의 계약은 필수적이라는 주장이 우세하다.

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매체는 '정상적인 애틀랜타 팬이라면 김하성을 그리워하지 않을 것이다. 그가 팀에서 보낸 시간은 완전한 실패였기 때문'이라면서도 'FA 시장에 나와 있는 유격수 대안들을 살펴보면 두반을 잃는 일이 상당히 뼈아프고 중요한 손실이 될 수 있다'고 전했다.

물론 두반은 타격 생산성에서 특출난 수준은 아니다. 그럼에도 훌륭한 수비 능력을 갖고 있다. 시즌 초반 김하성이 부상으로 이탈했을 때 유격수로 출전하면서 해당 포지션을 완벽히 메웠다는 평가를 받는다. 애틀랜타가 두반을 잃는다면 당장 다음시즌부터 그의 공백이 체감될 것으로 예상된다.

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시장에서는 애틀랜타가 두반을 재영입할 것이라는 전망이 주를 이룬다. 최근 'MLB 트레이드 루머스'에 따르면 두반의 유력한 차기 행선지로 애틀랜타가 거론됐다. 애틀랜타에게 두반이 절실히 필요하고, 두반도 애틀랜타에 대한 애정을 드러내고 있다는 점이 이유였다.

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물론 두반이 무조건 애틀랜타와 재계약할 것이란 확신은 가질 수 없다. 지난 시즌 좋은 활약을 펼친 만큼 두반도 자신의 가치를 FA 시장에서 제대로 시험해 볼 수 있는 기회다. 분명한 것은 애틀랜타는 트레이드나 유망주들로 유격수 자리를 채우겠다는 생각이 없다면 그의 영입에 심혈을 기울여야 한다. 또다른 대안인 김하성과의 재계약 확률은 지극히 낮다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com