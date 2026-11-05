FA로 355억 번 타격 기계가 무서웠나...이래서 돈 쓰는구나, 천하의 원태인도 사람이었다

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 투구하는 삼성 원태인. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 천하의 원태인이 스트라이크를 못 던지다니….

삼성 라이온즈가 연장 12회 접전 끝에 3대2로 신승한 KT 위즈와의 한국시리즈 2차전.

시작부터 끝까지 여러차례 승부처가 나왔다. 가장 흥미로운 건 연장 10회초였다.

Advertisement

1-1로 팽팽하던 경기 삼성이 10회초 귀중한 추가점을 냈다. 디아즈가 바뀐 투수 전용주 상대 찬금의 1타점 적시타를 때려냈다.

삼성은 내심 안심할 수 있었다. 마운드에는 이번 가을 마무리로 대변신에 성공한 에이스 원태인이 있었기 때문이다.

Advertisement

하지만 10회말 종료 후 스코어는 2-2. 원태인이 실점을 했다는 것을 의미했다. 그런데 그 실점이 충격적이었다. 밀어내기 볼넷. 그것도 스트레이트 볼넷이었다.

Advertisement

물론 이날 천국과 지옥을 오간 디아즈가 원태인을 돕지 못했다. 1사 1, 2루 위기서 힐리어드가 평범한 땅볼을 쳤는데 디아즈가 2루 송구를 위해 공을 빼다 흘리고 만 것. 치명적 실책. 2사 1, 3루가 돼야할 상황이 1사 만루가 된 것이다.

Advertisement

2사 1, 3루도 압박이지만 1사 만루는 얘기가 또 달랐다. 2사면 5번 김현수와 어렵게 승부를 하며 베이스를 다 채우고 6번 오윤석과 승부하는 선택을 할 수 있었다. 하지만 만루에서 무조건 김현수를 항대해야 했다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 12회말 심판에게 어필하는 KT 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

맞으면 끝내기가 될 수 있는 상황. 산전수전 다 겪은 원태인이라도 이 절체절명의 순간을 이겨내는 건 쉽지 않은 듯 했다. 특히 상대가 '타격 기계' 김현수라 더욱 부담스러울 수밖에 없었다. 수싸움에 강하고, 컨택트 능력과 장타력을 모두 갖춘 최강 타자. 야구를 하며 FA로만 무려 약 355억원을 벌었다. 미국 메이저리그 볼티모어 오리올스에 갈 때 700만달러(약 100억원)를 벌었고, 이후 LG 트윈스와 두 번의 FA 계약을 통해 각각 115억원과 90억원을 더했다. 김현수는 이번 시즌을 앞두고 LG를 떠나 KT와 3년 총액 50억원 조건에 전격 계약을 체결했다.

Advertisement

맞으면 2차전이 끝나는 동시에 사실상 시리즈 전체가 날아갈 수 있다는 부담이 원태인을 짓눌렀을 것이다. 가운데로 들어가지를 못했다. 첫 3개의 공. 모두 체인지업이었다. 순간 자신감이 떨어졌다는 뜻. 그 체인지업도 모두 낮았다. 어떻게든 김현수의 방망이를 끌어내보려 했지만, 노련한 김현수의 방망이는 나오지 않았다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 9회말 위기를 끝낸 원태인이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

마지막은 직구를 선택했다. 하지만 3B 상황에서 노림수 좋은 김현수 상대 한가운데를 던졌다, 결정타를 허용할 수 있다는 공포에서였는지 그 공도 낮았다. 스트레이트 볼넷. 밀어내기로 동점.

원태인이 평소 제구가 안 좋은 투수라면 모를까, 리그에서 제구와 로케이션이 가장 뛰어난 선수 중 한 명으로 꼽힌다. 천하의 원태인도 사람이었구나를 보여주는 장면이었다. 불행 중 다행으로 동점 허용 뒤, 오윤석을 1루수 직선타로 잡아냈다. 오윤석을 상대로는 제구가 그렇게 흔들리지 않았다. 물론 타구가 너무 잘맞아 움찔하기는 했다. 1루수 디아즈의 수비 위치 선정이 삼성과 원태인을 살렸다.

Advertisement

또, 왜 각 팀들이 스타 선수 한 명 영입을 위해 엄청난 돈을 쏟아붓는지 증명된 순간이기도 했다. 그 선수의 존재가 경기 흐름을 완전히 뒤바꿀 수 있기 때문이다. 한국시리즈라는 압박도 있었겠지만, 김현수라는 타자가 있었기에 원태인도 그답지 않은 공을 던졌을 확률이 높다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com