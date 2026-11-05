'158km' LG 새 외인은 자선사업가인가...미스터리, 왜 100만달러 '꽉 채워' 안 받았나

사진제공=LG 트윈스

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[스포츠조선 김용 기자] 왜 100만달러가 아닐까.

LG 트윈스가 2027 시즌을 위해 발빠르게 움직였다. LG는 5일 새 외국인 투수 트리스탄 벡과 2027 시즌 계약을 체결했다고 발표했다.

화제가 됐다. 일단 2027 시즌 첫 외국인 선수 영입 사례. 트리스탄 벡의 이력 때문이기도 했다. 일단 샌프란시스코 자이언츠 소속으로 이정후의 동료였다. 또 158km 초강력 속구를 던지는 선수로 알려졌다. 메이저리그 85경기를 소화했는데, 국내 팀들 내부 평가로는 역대 최고 수준 구위를 보유한 선수라고 알려져 더욱 기대감을 높이고 있다. 실제 여러 구단이 트리스탄 벡에게 달려들었는데, LG가 영입전 최종 승자가 됐다.

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LG 염경엽 감독도 "내가 LG에 와서 뽑은 투수 중 제일 좋다"며 만족감을 표시했다. 트리스탄 벡은 이미 한국에 들어와 메디컬 테스트도 통과하고, 계약서에 도장도 찍었다.

AP 연합뉴스

KBO리그는 신규 외국인 선수에게는 100만달러 규정이 있다. 첫 계약 시 총액 100만달러를 넘을 수 없다. 계약금, 연봉, 인센티브, 이적료 등 모두 포함해서 100만달러를 넘기면 안 된다. 그래서 소위 '거물급'이라고 일컬어지는 메이저 경력이 있는 선수들은 보통 100만달러 풀 개런티로 첫 시즌을 시작하는 경우가 많다.

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그래서 생기는 궁금증 하나. 이렇게 대단한 선수가 왜 100만달러가 아닌 87만8000달러에 계약을 했을까.

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사진제공=LG 트윈스

세부 내역을 보면 계약금 30만달러에 연봉 57만8000달러다. 뒤에 8000달러가 붙는 애매한 계약이다. LG가 협상을 잘 한 걸까, 아니면 트리스탄 벡이 돈에는 크게 욕심 없는 자선사업가 스타일일까.

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둘 다 아니다. 트리스탄 벡은 이적료가 발생하는 선수였다. LG가 그 이적료를 지불했고, 샌프란시스코는 그를 방출했다. 자유의 몸이 된 뒤 LG와 계약했다. 내야 할 이적료를 지불한 뒤, 줄 수 있는 모든 돈을 트리스탄 벡에게 줬다고 보면 된다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

비슷하게 헷갈린 사례가 있다. 올시즌 아시아쿼터로 KBO리그를 평정한 한화 이글스 왕옌청. 올해 처음 도입된 아시아쿼터는 몸값 총액 20만달러를 넘을 수 없었다. 그런데 왕옌청은 10만달러에 계약했다고 발표됐다. 모두가 노리던 최고 수준 선수인데, 받을 수 있는 최대 금액의 절반밖에 받지 못했다. 이 역시 이적료 문제였다. 한화는 그의 전 소속팀 라쿠텐 골드이글스에 10만달러를 이적료로 넘겼고, 그 나머지 10만달러를 왕옌청에게 준 것이었다. 왕옌청은 올시즌 활약으로 10만달러의 한(?)을 풀고, 2027 시즌 30만달러 계약을 체결했다. 아시아쿼터는 재계약을 하면 전년 총액 기준 10만달러 인상이 가능하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com