운명을 가를 6.50초...두산 마무리 캠프, 왜 초시계가 등장했을까

사진제공=두산 베어스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 두산 마무리 캠프, 왜 초시계가 등장했을까.

프로야구 더그아웃에는 감독, 코치들이 초시계를 들고 있는 경우가 있다. 보통은 투수들의 퀵모션을 체크하기 위함이다.

그런데 일본 미야자키 두산 베어스의 마무리 캠프에는 다른 이유로 초시계가 등장했다고 한다. 어떤 용도일까.

Advertisement

두산은 외야 경쟁이 활발한 팀이다. 올시즌 우익수로 300이닝 이상 소화한 국내 선수가 없다. 카메론 퇴출 후 김대한, 류승민 등 누구 하나가 주전 자리를 확실히 잡지 못했다.

타격도 중요하지만 수비도 잘해야 확실한 주전이 될 수 있다. 그래서 임재현 외야 수비코치와 전력분석팀이 머리를 맞대 특별한 외야 수비 훈련 프로그램을 구축했다. 땅볼, 뜬공 타구를 받는 날을 나눈 후 3일차에는 '타임 어택 데이'를 마련했다.

Advertisement

외야에서 2루, 3루, 홈으로 송구를 하는데 그 시간을 측정하며 시간 단축을 노리는 것이다. KBO리그 각 팀 주루 상위권 선수들이 보통 2루에서 홈에 들어오은 데 필요한 시간이 6.80초. 이를 잡아내려면 포구 3.30초 이내, 송구 3.20초 이내로 마쳐야 한다. 합계 6.50초 이내로 모든 걸 완료해야 주자를 잡아낼 확률이 높아진다.

Advertisement

사진제공=두산 베어스

시간을 측정하니 선수들은 긴장감 속 훈련에 임할 수 있다. 여기에 모든 수비 동작을 촬영해 선수들에게 매일 전달하다. 송구가 잘 됐을 때와, 그렇지 않았을 때를 선수들이 바로 비교 확인할 수 있다.

Advertisement

훈련을 고안해낸 임 코치는 "선수들이 자신의 움직임을 기록과 영상으로 직접 확인하도록 훈련을 구성했다. 특히 포구 이후 송구까지 이어지는 과정에서 불필요한 스텝과 동작을 줄이는 데 집중하고 있다. 기록 자체도 중요하지만, 왜 시간이 단축됐는지 선수 스스로 이해하는 것이 더 중요하다. 캠프 전반과 후반의 기록 및 영상을 비교해 각 선수의 발전 정도를 확인할 계획"이라고 설명했다.

훈련에 참가한 김대한은 "매일 훈련의 포커스가 다르기 때문에 집중도가 높아지는 것 같다. 실전과 비슷한 긴장감을 갖고 훈련에 임하고 있다. 화려한 플레이보다 기본기가 제일 중요하다는 걸 다시 한번 느낀다. 수비에서 잔실수를 줄여 추가 진루를 최소화하도록 캠프 막판까지 집중하겠다"고 밝혔다.

Advertisement

김용 기자 awesome@sportschosun.com