메이저리그 휩쓸 '日 신흥 거포' 초대박! 사토, 루키 시즌 31홈런 전망…'괴물 신인' 등장 예고, 오타니·무라카미급?

사진=MLB

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[스포츠조선 강우진 기자]일본의 거포 기대주 사토 데루아키가 미국 현지에서도 큰 관심을 받고 있다. 그의 타격이 메이저리그에서도 먹힐지 기대가 되는 부분이다.

'MLB닷컴'은 5일(한국시각) '일본 최고의 타자가 다음 시즌 메이저리그에 온다'며 '사토는 올 시즌 타격 트리플크라운까지 달성했다'고 보도했다.

일본프로야구(NPB) 최고의 타자로 불리는 그가 메이저리그에서도 같은 활약을 이어갈 수 있을까. 가장 먼저 비교되는 선수는 시카고 화이트삭스의 무라카미 무네타카다. 무라카미는 사토 이전에 NPB에서 타격 트리플크라운을 달성했던 선수다. 그는 메이저리그에 진출하자마자 강렬한 인상을 남겼으며, 화이트삭스에서 35홈런을 터뜨렸다. 이는 메이저리그 데뷔 시즌 일본인 타자가 기록한 최다 홈런이다.

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사토도 그에 못지않은 장타력을 갖추고 있다. '팬그래프스'가 예상한 사토의 2027시즌 성적은 타율 0.247, 출루율 0.314, 장타율 0.468, 31홈런, 89타점이었다. 그의 예상 성적은 2026시즌을 앞두고 나왔던 무라카미의 전망과도 거의 일치한다. 당시 무라카미도 30홈런을 때려낼 것이란 예상이 있었다. 무라카미는 이 예상 수치를 훌쩍 뛰어넘었다. 사토도 예상치를 뛰어넘는 기록을 보여줄 가능성이 있다. 2025시즌 사토는 NPB에서 타율 0.277, 40홈런, 102타점, OPS 0.924를 기록했다. 2026시즌에는 타율 0.306, 39홈런, 106타점, OPS 0.991을 올렸다.

사토는 배트 스피드가 빠르고, 타구를 강하게 때리며, 공을 공중으로 띄우는 능력이 뛰어나다. 먼저 배트 스피드를 살펴보면 사토의 평균 스윙 속도는 시속 약 75마일에 달한다. 이는 2026시즌 메이저리그 타자 중 상위 50위 안에 드는 수준이다. NPB에서 기록한 사토의 배트 스피드는 메이저리그에서 뛰었던 무라카미의 수치인 74.7마일과 거의 동일했다.

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타구 속도도 인상적이다. 사토의 타구 속도는 2026시즌 메이저리그 타자들과 비교했을 때 상위 10위권에 해당하는 수준이었다. 오타니 쇼헤이가 기록한 수치와도 비슷하다. 최대 타구 속도는 117마일을 넘어섰다. 메이저리그에서도 한 시즌에 이 정도 수치를 기록하는 타자는 극소수에 불과하다. 사토의 하드히트와 배럴 타구 비율 역시 메이저리그에서 상위권에 속하는 것으로 알려졌다.

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매체는 '이처럼 타구와 관련된 수치들이 메이저리그에서 NPB와 똑같이 나타날 것이라고 단정할 수는 없다'면서도 '이러한 기록은 사토가 메이저리그에서도 높은 수준의 장타력을 발휘할 잠재력을 갖췄다는 사실을 보여준다'고 전했다.

사진=다저스 네이션

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사토도 분명 지적 받아야 할 부분은 있다. 대다수의 공에 스윙부터 나가는 게 문제다. 그는 지난 시즌 날아오는 공의 53%를 휘둘렀다. 최근 5년 동안 NPB에서 주목받았던 타자들 가운데 사실상 가장 높은 스윙 비율을 기록하고 있는 셈이다. 사토의 이러한 공격적인 성향은 양날의 검과 같다. 그는 무라카미만큼 삼진을 많이 당하지는 않지만, 볼넷도 그만큼 많이 얻어내지 못한다. 물론 콘택트 능력은 무라카미보다 뛰어나다. 특히 변화구와 타이밍을 뺏는 느린공, 그리고 스트라이크존 안으로 들어오는 공에 대한 대응이 좋다.

매체는 '사토는 스트라이크존 안으로 들어오는 공에 대해 약 80%의 비율로 스윙하고, 그중 약 80%를 실제로 맞힌다'며 '사토처럼 강한 타구를 만들어내는 타자가 높은 콘택트 능력을 바탕으로, 적극적으로 스윙한다면 많은 장타를 생산할 수 있다'고 평가했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com