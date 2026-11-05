'2년 268억' 일본인 투수 깜짝 소식! '사이영상' 스쿠벌 대체? "LAD 필요조건 완벽 부합"…다양한 구종 '좋은 평가'→저렴한 대안 주목

사진=MLB

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[스포츠조선 강우진 기자]이번 FA(자유계약선수) 시장 최대어로 꼽히는 타릭 스쿠벌에 대한 관심이 폭증하면서 LA 다저스가 그의 대안을 선택해야 할 수도 있다.

'다저스 웨이'는 5일(한국시각) '다저스가 스쿠벌의 대안을 고려하기 시작해야 할 시점일까? 점점 그런 분위기가 감지되고 있다'고 보도했다.

뉴욕 양키스와 시카고 컵스 같은 새로운 경쟁자들이 본격적으로 시장에 뛰어들 것이란 전망이 나오면서 스쿠벌이 다저스로 돌아올 가능성이 크지 않다는 분석이 나온다. 다저스는 스쿠벌이 굳이 필요하지 않을 수도 있다. 야마모토 요시노부도 선발 로테이션을 이끌기에 충분한 투수로 평가된다. 블레이크 스넬과 타일러 글래스나우까지 건강한 상태라면 이미 막강한 선발진을 갖추고 있는 셈이다. 에밋 시언과 사사키 로키, 저스틴 로블레스키 등도 이들을 지원하고 있다.

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스쿠벌에게 과도한 비용을 투입하는 게 부담이라면 차선책은 있다. 최근 메이저리그에 포스팅된 니혼햄 파이터스의 이토 히로미가 주인공이다.

매체는 '믿을 만한 선발투수를 찾는 과정에서 다저스는 일본 시장에서의 강점을 활용해 또 다른 일본프로야구(NPB) 스타를 영입할 수 있다'며 '이토가 포스팅을 허가받았다는 소식이 전해졌으며, 그는 다저스가 필요로 하는 조건에 완벽하게 들어맞을 수 있다'고 평가했다.

AFP연합뉴스

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이토는 스쿠벌급의 투수로 보기에는 무리가 있지만, 훨씬 저렴한 비용으로 다저스가 필요로 하는 역할을 해줄 수 있는 선수다. 작은 체구에도 불구하고, 내구성이 뛰어난 선수다. 2021년 프로 데뷔 이후 매 시즌 최소 146이닝을 소화했다. 이토에게서 특히 흥미로운 부분은 다양한 구종이다. 그의 포심 패스트볼 구속은 시속 90마일대 초중반에 형성된다. 2026시즌에는 시속 91~93마일 수준으로 다소 떨어졌지만, 여전히 효과적인 구종이다. 여기에 커터, 포크볼, 스플리터, 커브, 스위퍼, 슬라이더, 슬러브 등을 장착하고 있다. 이토는 이 구종들을 자유자재로 조절할 수 있어 좋은 평가를 받고 있다. 이러한 능력은 각 구단 스카우트에게도 좋은 평가로 이어졌다.

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다만 이토가 올해 다소 하락세를 보인 점은 우려스럽다. 평균자책점이 2025시즌 2.52에서 올해 3.23으로 상승했다. 여기에 구속 저하까지 고려하면 다저스에서는 선발 로테이션 하위권에서 투구할 가능성이 크다.

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그의 계약은 2년 2000만달러(약 268억원) 수준에서 이뤄질 것이란 전망이 우세하다. 종합적으로 볼 때 다저스가 필요한 부분을 채워주면서도 훨씬 저렴한 대안임은 틀림없다. 그런 측면에서 이토는 스쿠벌 영입이 무산될 경우를 대비한 훌륭한 대안으로 꼽힌다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com