[오피셜] '이럴수가' KIA 좌완 필승조 탈났다, APBC 불참 확정…'벌써 3명째' 투수력 약화 걱정이네

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 7회 마운드에 오른 KIA 곽도규. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 좌완 곽도규가 부상으로 태극마크를 반납했다.

KBO 전력강화위원회는 5일 '좌측 대퇴부 부상을 입은 KIA 곽도규의 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대회 불참을 확정했다'고 발표했다.

곽도규는 포스트시즌까지 KIA 필승조로 나섰다. 준플레이오프 2경기, 플레이오프 4경기에 등판했다. 짧게 좌타자만 묶는 임무를 맡아 6경기 통틀어 2이닝밖에 던지지 않았다.

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곽도규는 지난해 팔꿈치 수술을 받고, 지난 5월 1년 만에 마운드에 다시 섰다. 44경기에서 2승, 2세이브, 11홀드, 32이닝, 평균자책점 2.81을 기록하며 성공적인 복귀 시즌을 치렀다.

복귀 첫해라 관리에 무게를 뒀으나 지난 7월 왼쪽 내전근 부상으로 한 달 정도 이탈했다. 정규시즌 막바지에는 체력적으로 떨어지는 모습도 보였다.

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KIA 구단은 시즌을 마치고 통상적으로 진행하는 선수단 정기 검진을 했다. 곽도규는 플레이오프를 마치고 부상 부위에 불편감을 호소해 정밀 검진한 결과 좌측 대퇴부 부상이 발견됐다.

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7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 최민석. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 7회초 2사 1루 NC 신영우가 KIA 김도영의 타구를 호수비로 처리한 김주원의 수비에 환호하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

KIA는 이번 APBC 대표팀에 투수 곽도규 성영탁 김태형, 내야수 김도영, 외야수 박재현 등 5명을 내보낼 예정이었다. 곽도규를 제외한 4명만 6일 대표팀에 합류할 예정이다.

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KBO 전력강화위원회는 지난 2일 '두산 베어스 투수 최민석과 NC 다이노스 투수 신영우가 부상으로 대회 불참을 확정했다'고 발표했다. 곽도규까지 투수만 3명이 이탈했다.

이번 대표팀에는 한국시리즈를 치르고 있는 KT 위즈와 삼성 라이온즈 투수들, 그리고 지난 3월 WBC에 출전했던 투수들은 부상 방지 차원에서 부르지 않기로 했다. 한국시리즈 일정이 대회 일정과 겹치기도 한다. 안그래도 최정예 투수진을 꾸리기 어려운 환경인데, 부상 이탈 선수가 나와 고민이 깊을 듯하다.

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공석이었던 국가대표 사령탑 자리에 최원호 감독이 선임됐다.사진은 지난 9월 15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련에서 포즈를 취하는 최원호 감독의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com