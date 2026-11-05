'한화 307억 포기' 노시환, 최적 행선지는 피츠버그? 양키스까지 거론되는데…ML 실제안 '관건'

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 박상경 기자] 노시환(한화 이글스)이 메이저리그 팀들의 주목을 끄는데 성공한 모양새다.

최근 미국 현지에서는 노시환이 포스팅 신청자 명단에 이름을 올리자, 다양한 가능성이 제기되고 있다. 뉴욕 양키스, 토론토 블루제이스, 피츠버그 파이어리츠 등 구체적인 팀명까지 거론되면서 기대감이 높아지고 있다. 지난 2월 한화와 11년 최대 307억원 비FA다년계약을 체결했음에도 옵션을 실행해 빅리그 도전엔 나선 노시환에게는 고무적인 부분이다.

최적 행선지에 대한 구체적인 거론까지 나오고 있다. 미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 4일(이하 한국시각) "피츠버그가 이번 겨울 가장 먼저 해결해야 할 포지션이 3루수다. 한국의 노시환은 흥미로운 선택지가 될 수 있다"고 평가했다.

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 노시환이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

SI가 피츠버그 새 시즌 전력으로 노시환을 거론한 것은 팀내 사정과 맞물려 있다. 지난해 7월 케브라이언 헤이즈를 신시내티 레즈로 트레이드한 이후 확실한 주전 3루수를 확보하지 못했다. 닉 곤살레스는 수비가 불안했고, 제러드 트리올로는 공격이 약했다. 특히 피츠버그 3루수들의 시즌 홈런은 단 15개로 메이저리그 30개 구단 중 25위에 그쳤고, OPS로 0.677(21)로 아쉬움이 컸다.

노시환은 KBO리그 통산 957경기 타율 0.267, 153홈런, 586타점, OPS 0.810을 기록했다. 2023년 31홈런-101타점으로 홈런왕과 타점왕을 동시에 차지했고, 3루수 골든글러브도 거머쥐었다. 올해까지 4시즌 연속 20홈런을 기록하며 꾸준한 장타력을 선보였다. 피츠버그가 원하는 '거포 3루수' 갈증을 풀어줄 수 있는 실력을 갖추고 있다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회말 1사 1,2루 노시환이 선취 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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피츠버그가 노시환에게 관심을 보일 수밖에 없는 이유는 또 있다. 2015년 입단해 좋은 활약을 펼쳤던 강정호 때문이다. 4년 총액 1100만달러에 피츠버그 유니폼을 입은 강정호는 데뷔 첫 해 중반부터 두각을 나타내기 시작했고, 이후 피츠버그 주전 내야수로 자리 잡았다. 2할 중후반대 타율과 두 자릿수 홈런으로 기대를 충족시킨 바 있다.

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피츠버그 외에도 양키스와 토론토 역시 노시환에게 관심을 둘 만한 팀으로 거론됐다. 하지만 세 팀 모두 물음표를 띄우고 있는 것은 수비다. 노시환이 커리어 대부분을 3루수로 뛰었지만, 수비 면에서 정상급이라는 수식어와 거리가 멀다는 점을 지적하고 있다. 연봉 총액 자체가 높고 뎁스가 두터운 양키스, 데뷔 첫 해 30홈런 시즌을 보낸 3루수 오카모토 가즈마가 있는 토론토행은 현실적으로 쉽지 않다는 게 중론이다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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관건은 실제 제안이 이뤄지느냐다. 메이저리그 단체 협약이 오는 12월 2일 종료되는 가운데, 직장폐쇄 가능성이 꾸준히 거론되고 있다. 직장폐쇄가 실제 이뤄질 경우 구단-선수 간 접촉이 차단되므로 한국-일본에서 포스팅을 신청한 선수들도 이전까지 계약을 마감해야 한다. 이전까지 노시환 본인과 한화에게 충분한 보상이 될 만한 조건이 메이저리그 구단에서 제시되고, 실행될 수 있을지를 지켜봐야 한다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com