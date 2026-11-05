파격 또 파격! "사토 31홈런-89타점" 美 통계 전망, 3개 매체는 1억달러 계약 예측

사토 데루아키. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]또 한 명의 일본인 거포가 메이저리그를 강타할 것이라는 전망이 나왔다. 현지 평가가 무척 파격적이다.

메이저리그 포스팅시스템 절차에 들어간 NPB 한신 타이거스 사토 데루아키가 1억달러 이상의 규모로 계약하고, 내년 데뷔 시즌 30개 이상의 홈런을 칠 수 있다는 예측치가 공개됐다.

우선 통계 전문 팬그래프스는 5일(이하 한국시각) 메이저리그 타자들의 내년 예상 성적을 게재하며 사토가 31홈런, 89타점, 81득점을 올릴 것으로 내다봤다.

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예측 시스템 뎁스 차트(DC, Depth Charts)가 제시한 수치다. 구체적으로는 타율 0.247(584타수 144안타), 출루율 0.314, 장타율 0.468, OPS 0.782, wRC+ 112, bWAR 2.7 등을 올린다는 예상이다. 볼넷율과 삼진율은 각각 8.5%, 27.7%로 나왔다.

전체적으로 올해 메이저리그에 데뷔해 거포 이미지를 심는데 성공한 시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카와 비슷한 성적을 올린다는 것이다.

무라카미 무네타카. AFP연합뉴스

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DC는 지난해 이맘때 무라카미에 대해 30홈런, wRC+ 118을 예측했는데, 그는 실제 올시즌 35홈런과 wRC+ 129로 그보다 나은 활약상을 보였다. 참고로 DC는 올해 무라카미가 타율 0.216(555타수 120안타), 38홈런, 95타점, 89득점, OPS 0.792, wRC+ 121을 올릴 것으로 내다봤다.

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사토에 대한 파격적인 전망은 계약 규모에서도 드러나고 있다.

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이 매체 벤 클레멘스 기자는 5년 1억1000만달러를 예상했다. 평균 연봉(AAV)이 2200만달러에 달한다.

또다른 매체 디 애슬레틱은 세 가지 예측치가 나와 있다. 단장 출신 칼럼니스트 짐 보든은 5년 1억4000만달러, 팀 브리튼 기자는 5년 1억500만달러, 키스 로 기자는 4~5년 1억~1억2500만달러를 각각 예상 계약규모로 내놓았다.

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사토 데루아키. 스포츠조선 DB

브리튼 기자는 'NPB에서 사토가 보여준 성적은 지난 겨울 무라카미와 오카모토가 기록했던 수치들 중간에 위치한다. 지난 3시즌 동안 사토의 OPS+는 139였는데, 이는 오카모토의 141, 무라카미의 136과 비교되는 수치다. 나이 또한 두 선수 사이인데, 내년에 사토는 28세가 되며, 무라카미는 26세, 오카모토는 30세가 된다'며 '앞서 언급한 선수들이 메이저리그에 비교적 성공적으로 안착했다는 점은 사토의 시장 가치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다'고 진단했다.

이어 '사토와 비교할 만한 또 다른 좋은 사례는 스즈키 세이야다. 그는 NPB에서의 마지막 3시즌 동안 143의 OPS+를 기록했다. 스즈키는 2022 시즌을 앞두고 컵스와 5년간 8500만 달러 규모의 계약을 맺었는데, 이는 현재 가치로 환산하면 약 1억500만 달러에 해당한다. 이 정도 규모가 사토가 도달할 수 있는 적절한 수준으로 보이지만, 그보다 더 큰 규모의 계약을 맺더라도 전혀 놀랍지 않을 것'이라고 전했다.

ESPN도 지난 4일 FA 랭킹 톱50을 게재하며 사토를 2위에 올려 놓으며 5년 1억1500만달러를 예측치로 제시했다.

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종합하면 디 애슬레틱, 팬그래프스, ESPN이 사토가 1억달러 이상은 받을 수 있을 것으로 전망했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com