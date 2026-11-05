'트럼프 정책 지지' 박찬호 옛 동료 테세이라, 민주당 열풍 뚫고 공화당 연방 하원의원 당선

출처=마크 테세이라 SNS

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[스포츠조선 정현석 기자]텍사스 레인저스와 뉴욕 양키스 등에서 박찬호의 동료로 활약했던 메이저리그 레전드 슬러거 마크 테세이라(46)가 미국 연방 하원의원으로 당선되며 정치인으로 변신했다.

5일 미국 스포츠 전문 매체 ESPN 등 외신 보도에 따르면, 공화당 후보로 출마한 테세이라는 미국 텍사스주 제21선거구 연방 하원의원 선거에서 민주당 크리스틴 훅 후보를 제치고 당선을 확정 지었다.

테세이라가 당선된 텍사스 21선거구는 오스틴과 산안토니오 서쪽에 위치한 전통적인 공화당 강세 지역이다. 불출마를 선언한 칩 로이 의원의 빈자리에 출사표를 던진 테세이라는 지난 3월 공화당 예비선거에서 61%가 넘는 압도적인 표를 얻으며 일찌작 승기를 잡았고, 본선에서도 국립보건원(NIH) 출신의 민주당 훅 후보를 무난히 따돌렸다.

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뉴욕양키스-필라델피아필리스 4차전/마크 테세이라 New York Yankees' Mark Teixeira reacts after striking out during the third inning of Game 4 of the Major League Baseball World Series against the Philadelphia Phillies Sunday, Nov. 1, 2009, in Philadelphia. (AP Photo/Rob Carr) /2009-11-02 11:27:47/

테세이라는 당선 확정 직후 자신의 X(구 트위터)를 통해 "함께 하면 텍사스 21선거구의 모든 커뮤니티와 우리 가족, 이웃을 위해 더 나은 미래를 건설할 수 있다"며 "곧바로 의회에서 일을 시작하게 돼 매우 기쁘다. 이 위대한 국가의 미래와 여러분 모두를 위해 기도하겠다. 하나님이 텍사스와 미국을 축복하시길 빈다"라고 소회를 밝혔다.

메이저리그 통산 14시즌 동안 409홈런을 터뜨린 테세이라는 한국 야구팬들에게도 친숙한 인물.

2001년 MLB 드래프트 1라운드 전체 5순위로 텍사스 레인저스에 입단한 그는 당시 텍사스의 '코리안 특급' 박찬호와 함께 한솥밥을 먹으며 팀의 핵심 타자로 성장했다.

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이후 뉴욕 양키스로 이적해 2009년 월드시리즈 우승을 이끌었으며, 올스타 3회, 골드글러브 5회, 실버슬러거 3회 수상이라는 화려한 커리어를 남기고 2016년 은퇴했다.

2005.04.27 -스포츠조선- 텍사스 레인저스 마크 테세이라. 스포츠조선DB

2021년 가족들과 함께 텍사스로 거주지를 옮긴 테세이라는 정치에 출사표를 던지면서 도널드 트럼프 전 대통령의 강경한 국경 봉쇄 정책과 국경 안보 강화를 적극 지지하고, '급진적 워크 인프라 교육'을 중단하겠다는 공약을 전면에 내세웠다.

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한편, 이번 미 중간선거에서는 스포츠 스타 출신 정치 지망생들의 희비가 극명하게 엇갈렸다.

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NBC '선데이 나이트 풋볼' 등에서 활약한 유명 NFL 리포터 출신 공화당 미셸 타포야 후보는 민주당 페기 플래너건 후보에게 패하며 상원 입성이 무산됐다.

전 NFL 키커 출신 제이 피리(공화당) 역시 아리조나주 제1선거구에서 민주당 아미시 샤 후보와 접전을 벌였으나 열세를 극복하지 못했다.

반면, 대학 축구 명장 출신인 톰 터버빌 전 연방 상원의원(공화당)은 앨라배마주 도지사 선거에서 민주당 더그 존스 후보를 다시 한번 꺾고 지사직에 당선되며 트럼프 사단의 막강한 영향력을 입증했다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com