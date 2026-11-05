전설적 강타자 푸홀스, ML 사령탑 꿈 이루나, 휴스턴 애스트로스 감독 면접

올스타전 시구/버락 오바마 대통령(오른쪽), 알버트 푸홀스(도미니카)President Barack Obama hugs National League's Albert Pujols of the St. Louis Cardinals after throwing out the ceremonial first pitch during the first inning of the MLB All-Star baseball game in St. Louis, Tuesday, July 14, 2009. (AP Photo/Morry Gash)

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[스포츠조선 정현석 기자]통산 703홈런에 빛나는 메이저리그의 '살아있는 전설' 알버트 푸홀스(46)가 마침내 빅리그 사령탑의 꿈을 이룰 기회를 잡았다.

5일(한국시각) ESPN과 디애슬레틱 등 현지 매체에 따르면, 푸홀스는 이번 주 휴스턴 애스트로스 구단과 사령탑 공석을 채우기 위한 면접을 진행할 예정이다.

2022시즌을 끝으로 현역에서 은퇴한 푸홀스는 줄곧 메이저리그 감독직에 대한 강한 열망을 드러내 왔다. 지난 2025년 1월 도미니카 겨울리그(레오네스 델 에스코기도)에서 팀을 우승으로 이끈 데 이어, 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서는 도미니카공화국 대표팀 사령탑을 맡아 팀을 4강으로 이끄는 등 지도자로서의 역량을 꾸준히 증명해 왔다.

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2006.07.24 한.미 홈런왕의 만남. 국내 왕년의 홈런왕 이만수 시카고 화이트삭스 불펜 보조코치가 메이저리그 올스타전이 열린 PNC 파크에서 홈런 1위 알버트 푸홀스(세인트루이스)와 포즈를 취하고 있다./야구/ 2006.7.24 (서울=연합뉴스)(끝)

특히 이번 휴스턴의 감독 면접은 최근 휴스턴의 신임 총괄디렉터로 선임된 랜디 플로레스와의 인연이 계기가 된 것으로 알려졌다. 플로레스 단장은 과거 세인트루이스 카디널스 시절 5년 동안 푸홀스와 한솥밥을 먹었던 좌완 투수 출신이자, 2006년 월드시리즈 우승을 함께 일궈낸 절친한 동료다.

휴스턴 구단은 이번 사령탑 선임에 대해 푸홀스 외에도 뉴욕 양키스 벤치코치 출신 브래드 아스머스, 텍사스 레인저스 벤치코치 루이스 우루에타, 전 휴스턴 내야수 출신 모건 엔스버그 등 다양한 후보군을 두고 검토 중이다.

알버트 푸홀스 National League's Albert Pujols of the St. Louis Cardinals reacts during the first round of the MLB baseball Home Run Derby in St. Louis, Monday, July 13, 2009. (AP Photo/Jeff Roberson)

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푸홀스가 휴스턴 감독으로 최종 낙점될 경우, 로스앤젤레스 에인절스와 맺은 '10년 1000만 달러' 규모의 개인 서비스 계약 해지 및 바이아웃 협상이 선행되어야 할 것으로 보인다.

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푸홀스는 한국 야구팬들에게도 잘 알려진 유명스타다.

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박찬호, 류현진, 양현종 등 한국인 투수들의 '천적'이자, 2026 WBC에서 한국 대표팀과 맞대결을 펼쳤던 친숙한 인물이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com